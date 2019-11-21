с чего всё началось

Общество Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, следует из приказа Минздрава, опубликованного замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.

Общество Кирилл Терешин показал руки после операции Синтоловый качок Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «Руки-базуки», показал, как изменилась его рука после операции.

Общество Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Космос Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.

Футбол Тедеско: Кутепов сможет сыграть с «Уралом». Будет ли — другой вопрос Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, как он работает с командой в перерыве на матчи сборных.

Политика Открылся новый мост в Станице Луганской Новый мост открылся в Станице Луганской в эту среду, 20 ноября. Об этом сообщает издание Inside Donetsk.

Спорт Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Общество Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.

Хоккей ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.

Здоровье Названы первые симптомы рака головного мозга Для начала следует обратить внимание на продолжительные головные боли, которые усиливаются при физической нагрузке, это первый симптом рака головного мозга.

Здоровье Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.

Технологии Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов "Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.

Общество На космодроме Восточный вскрылись новые хищения Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.

Технологии В России в поездах и самолетах появится быстрый интернет Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Здоровье Подорожают справки для водителей 2 Анна Лубягина, с 22 ноября, согласно приказу Минздрава № 731н, вступают в силу изменения порядка медосвидетельствования водителей транспортных средств и кандидатов в водители.

Политика Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.

Футбол Глава Федерации футбола Армении подал в отставку Член исполкома Федерации футбола Армении, глава парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян сообщил журналистам, что глава Федерации футбола Армении Артур Ванецян подал в отставку, а исполком ее принял.

Политика ЛНР объяснила отказ возвращаться в состав Украины Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник исключил возвращение региона в состав Украины.

Общество Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.