Экономика
ИнфоросАкции «Газпрома» выросли на 3,1%
Ранее подконтрольная "Газпрому" компания "Газпром газораспределение" продала 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга. Стоимость пакета оценивается примерно в 211 млрд руб.
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с чего всё началось
Компания "Газпром газораспределение" выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций "Газпрома", сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.Вести.Финанс01:56
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:24, Вашингтон
Общество
Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, следует из приказа Минздрава, опубликованного замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
РИА Новости 11:00
Общество
Кирилл Терешин показал руки после операции
Синтоловый качок Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «Руки-базуки», показал, как изменилась его рука после операции.
Что происходит 02:47
Общество
Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
RT на русском 09:59
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
REGNUM вчера в 23:44
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 01:47
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Lenta.ru вчера в 15:07
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Lenta.ru 04:04
Футбол
Тедеско: Кутепов сможет сыграть с «Уралом». Будет ли — другой вопрос
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, как он работает с командой в перерыве на матчи сборных.
Чемпионат 04:13
Политика
Открылся новый мост в Станице Луганской
Новый мост открылся в Станице Луганской в эту среду, 20 ноября. Об этом сообщает издание Inside Donetsk.
Народные новости вчера в 10:32
Спорт
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 03:23
Спорт
Женская сборная России по керлингу в полуфинале сыграет со Швецией
Спорт-Экспресс 10:54
Общество
Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение
Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.
РЕН ТВ 11:03
Хоккей
ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона
В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.
Чемпионат 07:06
Здоровье
Названы первые симптомы рака головного мозга
Для начала следует обратить внимание на продолжительные головные боли, которые усиливаются при физической нагрузке, это первый симптом рака головного мозга.
Актуальные Новости 02:11
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
MedikForum.ru 18 ноября в 12:30
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Технологии
Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов
"Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.
Газета.Ru вчера в 15:56
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru вчера в 21:16
Технологии
В России в поездах и самолетах появится быстрый интернет
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.
Алтапресс вчера в 20:22
Здоровье
Подорожают справки для водителей
2 Анна Лубягина, с 22 ноября, согласно приказу Минздрава № 731н, вступают в силу изменения порядка медосвидетельствования водителей транспортных средств и кандидатов в водители.
Медиа-Центр 35media.ru 02:39
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Экономика
Оптимизм вернулся на Уолл-Стрит. Почему американские акции пошли вверх
Лю Хэ выразил оптимизм по поводу первого торгового соглашения, пишет Bloomberg.
РБК 08:58
Футбол
Глава Федерации футбола Армении подал в отставку
Член исполкома Федерации футбола Армении, глава парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян сообщил журналистам, что глава Федерации футбола Армении Артур Ванецян подал в отставку, а исполком ее принял.
Rusarminfo.ru 09:43
Политика
ЛНР объяснила отказ возвращаться в состав Украины
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник исключил возвращение региона в состав Украины.
Lenta.ru 04:58
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС 06:50
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
Газета.Ru 01:51