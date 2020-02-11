Экономика
РБКАкции «Газпрома» выросли на 4% из-за возможного увеличения дивидендов
Максимум в течение дня составил ₽236,18. Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил на дне инвестора в Нью-Йорке, что компания может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год.
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Заварухин: те, кто ездил в сборную, не смогли добавить «Сибири» эмоций и результата
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Власти США намерены увеличить бюджет NASA в 2021 году до $25,2 млрд
Американская администрация запрашивает у Конгресса США $25,2 млрд на деятельность Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2021 финансовом году.
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Управление светом стало возможным при помощи света без пересечения лучей
Ученым из Канады и Америки удалось научиться управлять лучом света с помощью другого луча без необходимости их пересечения.
Экономика
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Вылетевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск
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