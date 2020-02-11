Экономика

РБКРБКАкции «Газпрома» выросли на 4% из-за возможного увеличения дивидендов

Максимум в течение дня составил ₽236,18. Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил на дне инвестора в Нью-Йорке, что компания может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год.
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