с чего всё началось

В последний раз акции «Газпрома» стоили так дорого в августе 2008 года. В мае того же года стоимость бумаг достигла исторического максимума — 369,5 рублей за бумагу, но после резко начала опускаться и в октябре уже достигала абсолютного минимума — 84 руб. за акцию.

Акции «Газпрома» за 11 лет выросли до максимума

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