Экономика
Mockva.ruАкции «Газпрома» за 11 лет выросли до максимума
В последний раз акции «Газпрома» стоили так дорого в августе 2008 года. В мае того же года стоимость бумаг достигла исторического максимума — 369,5 рублей за бумагу, но после резко начала опускаться и в октябре уже достигала абсолютного минимума — 84 руб. за акцию.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.Ведомостивчера в 06:06
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
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Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
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Телеканал 360° вчера в 06:20
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Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Культура
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Напомним, что рейтинг самых зарабатывающих умерших знаменитостей Forbes ежегодно публикует накануне Хэллоуина.
МИР 24 00:38
Общество
Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России
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BFM.ru вчера в 13:25
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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Футбол
ЦСКА — Уфа 1:0
Победный мяч на 93-й минуте забил полузащитник Яка Бийол. В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем пары «Спартак» – «Ростов».
Sports.ru вчера в 06:35
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Здоровье
В 54 регионах России сократилось число врачей
Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году.
Коммерсантъ 02:53
Политика
Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Lenta.ru 00:28
Политика
Богдан рассказал об усталости Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
RT на русском 03:47
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
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Известия 00:08
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях
Инфорос вчера в 02:26
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Зеленский: Украина рассчитывает на НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания комиссии Украина – НАТО заявил что Киев заинтересован в сотрудничестве с альянсом для стабильности и безопасности в Черном море.
Вестник Кавказа 04:18
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Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде
Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
ТАСС 04:13
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
РБК вчера в 14:04
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Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
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Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.
РИА Новости 01:13
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Финансы
Рубль в начале торгов слабо меняется к доллару и евро
Курс рубля слабо снижается к доллару и символически растет к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 29 октября в 03:09