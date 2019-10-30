Экономика

Mockva.ruАкции «Газпрома» за 11 лет выросли до максимума

В последний раз акции «Газпрома» стоили так дорого в августе 2008 года. В мае того же года стоимость бумаг достигла исторического максимума — 369,5 рублей за бумагу, но после резко начала опускаться и в октябре уже достигала абсолютного минимума — 84 руб. за акцию.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили
 июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.
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РБКвчера в 06:13
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Победный мяч на 93-й минуте забил полузащитник Яка Бийол. В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем пары «Спартак» – «Ростов».
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Армия и оружие

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Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях

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Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания комиссии Украина – НАТО заявил что Киев заинтересован в сотрудничестве с альянсом для стабильности и безопасности в Черном море.
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Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
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Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

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Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
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Курс рубля слабо снижается к доллару и символически растет к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
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