Акции HSBC рухнули до минимума за 25 лет на фоне расследования
Акции HSBC по итогам торгов в Гонконге в понедельник упали на 5,3%, до 29,30 гонконгского доллара за бумагу, что соответствует $3,78. Это самая низкая цена с мая 1995 года. Цена бумаг банка на торгах в Лондоне к 16:15 по московскому времени уменьшилась на 4,85%.В источнике
С чего всё началось
Сегодня утром, 21 сентября, биржевые котировки банков по всему миру испытали заметное снижение после публикации
Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) о многолетних сомнительных операциях и возможном отмывании средств на общую сумму $2 трлн в ряде крупнейших банков США, Великобритании и Германии.
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