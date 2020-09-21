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Акции HSBC по итогам торгов в Гонконге в понедельник упали на 5,3%, до 29,30 гонконгского доллара за бумагу, что соответствует $3,78. Это самая низкая цена с мая 1995 года. Цена бумаг банка на торгах в Лондоне к 16:15 по московскому времени уменьшилась на 4,85%.