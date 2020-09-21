Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Акции HSBC рухнули до минимума за 25 лет на фоне расследования

Акции HSBC по итогам торгов в Гонконге в понедельник упали на 5,3%, до 29,30 гонконгского доллара за бумагу, что соответствует $3,78. Это самая низкая цена с мая 1995 года. Цена бумаг банка на торгах в Лондоне к 16:15 по московскому времени уменьшилась на 4,85%.В источнике
С чего всё началось
Сегодня утром, 21 сентября, биржевые котировки банков по всему миру испытали заметное снижение после публикации
 Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) о многолетних сомнительных операциях и возможном отмывании средств на общую сумму $2 трлн в ряде крупнейших банков США, Великобритании и Германии.
Коммерсантъ08:34
Подробнее о событии
РБК

Акции ведущих банков мира упали после публикации данных финразведки США

РБК08:08
Интерфакс

Акции HSBC рухнули до минимума за 25 лет на фоне расследования

Интерфакс09:44
Коммерсантъ

Акции банков по всему миру обрушились после публикации расследования о сомнительных операциях

Коммерсантъ08:34
ТАСС

Акции HSBC подешевели до минимума с 2009 года на фоне расследования об отмывании денег

ТАСС10:36
Ведомости

Акции банков падают на фоне публикации расследования о системе отмывания денег

Ведомости07:34
Эхо Москвы

Акции западных банков падают на сообщениях об участии в отмывании денег

Эхо Москвы08:33
Вести.Ru

Журналистское расследование обрушило акции крупнейших банков

Вести.Ru07:26

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака
Lenta.ru07:58
794

В Сочи вновь пройдет выставка «Королевские гонки»

С 24 по 27 сентября в дни Гран При России на Сочи Автодроме будет представлен арт-проект «Королевские гонки» – выставка картин к 70-летнему юбилею Формулы 1. К этому событию 70 художников из России, Белоруссии и Болгарии написали картины, отразив историю спорта.
F1news.ru11:07

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
1,2K

В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыли 20 школ

Полностью закрытыми на карантин из-за случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются пять саратовских школ: №14 в Вольске, им. Гавва в Федоровке, в Мироновке Питерского района, №3 в Балашове и школа в с. Логиновка Краснокутского района.
Kursk.com09:33
2

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
708

Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Ведомости10:41
44

Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
3