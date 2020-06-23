Экономика
РБКАкции IT-компаний выросли после объявления Путиным налогового маневра
Глобальные депозитарные расписки Qiwi растут на 1,69%, до ₽1206, бумаги Mail.Ru на Лондонской бирже — на 9,61%, до $22,25. Котировки российских IT-компаний выросли после предложения Владимира Путина провести налоговый маневр в IT-сфере.
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