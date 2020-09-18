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ТАСС
ТАСС

Акции «Интер РАО» на Мосбирже подешевели на 3,2%

Акции "Интер РАО" в ходе торгов на Московской бирже снизились на 3,2% к отметке закрытия предыдущих торгов, в моменте опускаясь до 5,7 рубля за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 15:37 мск. К 15:45 мск котировки компании замедлили снижение до 1,7%, акции торговались по 5,79 рубля за штуку.В источнике
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Коммерсантъ

«Интер РАО» юнипрет

Uniper и Enel получили энергоактивы в России при разделении "ЕЭС России". "Юнипро" — одна из крупнейших энергокомпаний в России, владеет пятью ГРЭС мощностью 11,2 ГВт.
Коммерсантъвчера в 18:54
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АК&М

Интер РАО рассматривает Юнипро и Энел Россия в качестве основных объектов для покупки

АК&Мвчера в 04:31
ТАСС

Акции «Интер РАО» на Мосбирже подешевели на 3,2%

ТАСС08:54
Finam.Ru

«Интер РАО» опровергло слухи о возможной покупке активов «Юнипро» и «Энел Россия»

Finam.Ru08:40
Expert.ru

Акции дня: «Интер РАО» растет на слухах об M&A

Expert.ru19:55
РБК

«Интер РАО» назвала манипуляцией сообщения о ее интересе к «Энел Россия»

РБК09:23
Коммерсантъ

«Интер РАО» юнипрет

Коммерсантъвчера в 18:54

Нацбанк Украины сообщил о резком росте внешнего долга страны

Регулятор отмечает, что рост внешнего долга Украины традиционно произошел за счет увеличения внешних обязательств как государственного сектора — на 1,4 млрд долларов (до 52,9 млрд долларов, или 33,9% от ВВП), так и частного сектора — на 1,1 млрд долларов (до 69,9 млрд долларов, или 44,8% от ВВП).
REGNUM06:26
1

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии

17 сентября Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой не признал Александра Лукашенко легитимным президентом и требует введения санкций против Минска и граждан России, "поддерживавших Лукашенко".
МонаВиставчера в 11:33
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В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости09:11
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

В ситуации с "отравлением" Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы найденном на бутылке из томского номера Навального следов токсина группы "Новичок".
РИА Новости08:50
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