РБК 1

Акции "Интер РАО" в ходе торгов на Московской бирже снизились на 3,2% к отметке закрытия предыдущих торгов, в моменте опускаясь до 5,7 рубля за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 15:37 мск. К 15:45 мск котировки компании замедлили снижение до 1,7%, акции торговались по 5,79 рубля за штуку.