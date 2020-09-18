Акции «Интер РАО» на Мосбирже подешевели на 3,2%
Акции "Интер РАО" в ходе торгов на Московской бирже снизились на 3,2% к отметке закрытия предыдущих торгов, в моменте опускаясь до 5,7 рубля за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 15:37 мск. К 15:45 мск котировки компании замедлили снижение до 1,7%, акции торговались по 5,79 рубля за штуку.В источнике
С чего всё началось
«Интер РАО» юнипрет
Uniper и Enel получили энергоактивы в России при разделении "ЕЭС России". "Юнипро" — одна из крупнейших энергокомпаний в России, владеет пятью ГРЭС мощностью 11,2 ГВт.
Коммерсантъвчера в 18:54
Подробнее о событии