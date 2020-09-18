Акции "Интер РАО" в ходе торгов на Московской бирже снизились на 3,2% к отметке закрытия предыдущих торгов, в моменте опускаясь до 5,7 рубля за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 15:37 мск. К 15:45 мск котировки компании замедлили снижение до 1,7%, акции торговались по 5,79 рубля за штуку.

С чего всё началось «Интер РАО» юнипрет Uniper и Enel получили энергоактивы в России при разделении "ЕЭС России". "Юнипро" — одна из крупнейших энергокомпаний в России, владеет пятью ГРЭС мощностью 11,2 ГВт. Коммерсантъ вчера в 18:54