Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Акции «Интер РАО» на Мосбирже подешевели на 3,2%

Акции "Интер РАО" в ходе торгов на Московской бирже снизились на 3,2% к отметке закрытия предыдущих торгов, в моменте опускаясь до 5,7 рубля за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 15:37 мск. К 15:45 мск котировки компании замедлили снижение до 1,7%, акции торговались по 5,79 рубля за штуку.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Интер РАО» юнипрет

Uniper и Enel получили энергоактивы в России при разделении "ЕЭС России". "Юнипро" — одна из крупнейших энергокомпаний в России, владеет пятью ГРЭС мощностью 11,2 ГВт.
Коммерсантъвчера в 18:54
Подробнее о событии
Expert.ru

Три акции, которые надо было купить на этой неделе

Expert.ru13:23
РБК

«Интер РАО» назвала манипуляцией сообщения о ее интересе к «Энел Россия»

РБК09:23
ТАСС

Акции «Интер РАО» на Мосбирже подешевели на 3,2%

ТАСС08:54
Finam.Ru

«Интер РАО» опровергло слухи о возможной покупке активов «Юнипро» и «Энел Россия»

Finam.Ru08:40
АК&М

Интер РАО рассматривает Юнипро и Энел Россия в качестве основных объектов для покупки

АК&Мвчера в 04:31
Коммерсантъ

«Интер РАО» юнипрет

Коммерсантъвчера в 18:54

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
20

Депздрав рассказал о летальности коронавируса в Москве

Летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 5,06%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости13:23
1

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатов "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ru00:55
950

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
1K

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК13:10
381

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
60