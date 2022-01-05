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Акции «Казатомпрома» на фоне протестов в Казахстане упали на 9% на Лондонской бирже

Акции казахстанских банков Kaspi Bank
 и Halyk Bank обвалились на 30,51% и 19,34% соответственно на фоне протестов, которые продолжаются в стране со 2 января.
Коммерсантъ
Cтоимость котировок Halyk Bank упала до $13,60 за акцию.
Коммерсантъ
С 2 января в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ.
ТАСС
Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП на территории всей страны, который ранее действовал только в Нур-Султане, в Мангистауской и Алматинской областях страны.
Коммерсантъ

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