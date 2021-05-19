Зарубежные представительства Германии в России начнут с 1 июня принимать заявление на выдачу шенгенских виз «в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию».
За 24 часа цена снизилась на 9,6%. Основные криптовалюты подешевели в цене после того, как Народный банк Китая опубликовал в своем канале в WeChat сообщение, что виртуальные валюты не могут использоваться в качестве платежного средства, сообщает Bloomberg.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду дали старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу" в Китае.
Модернизированный Mac Pro под кодовыми названиями Jade 2C-Die и Jade 4C-Die будет доступен с 20- и 40-ядерной однокристальными системами, причём в первом случае будет 16 ядер высокопроизводительных и 4 энергоэффективных, а во втором — 32 и 8 ядер соответственно.