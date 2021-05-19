Биткойн подешевел после сообщения Центробанка Китая

За 24 часа цена снизилась на 9,6%. Основные криптовалюты подешевели в цене после того, как Народный банк Китая опубликовал в своем канале в WeChat сообщение, что виртуальные валюты не могут использоваться в качестве платежного средства, сообщает Bloomberg.