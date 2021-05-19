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Акции «Ленты» выросли более чем на 4% на фоне новостей о покупке супермаркетов Billa

Стоимость акций ритейлера «Лента» выросли на 4,4% на открытии торгов 19 мая на фоне новостей о приобретении компанией сети супермаркетов Billa.В источнике

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Ретейлер «Лента» сообщил о покупке сети супермаркетов «Билла Россия»

РЕН ТВ04:36

Расписки «Ленты» подорожали на торгах на фоне покупки сети «Билла Россия»

Известия03:39

Бумаги «Ленты» взлетели на 6% после новости о покупке сети «Билла»

РБК03:06

Расписки «Ленты» на Мосбирже росли почти на 7% на фоне покупки Billa

RT на русском03:27

Акции «Ленты» выросли на 3% на фоне сделки с Billa

Коммерсантъ03:22

Расписки «Ленты» на Мосбирже растут почти на 7%

ТАСС03:20

Бумаги «Ленты» выросли на 6% после новости о покупке Billa

Российская газета03:37
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Представительства ФРГ в России начнут с 1 июня принимать заявление на выдачу виз

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RT на русском10:09

Биткойн подешевел после сообщения Центробанка Китая

За 24 часа цена снизилась на 9,6%. Основные криптовалюты подешевели в цене после того, как Народный банк Китая опубликовал в своем канале в WeChat сообщение, что виртуальные валюты не могут использоваться в качестве платежного средства, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ21:55

Путин и Си Цзиньпин дали старт началу строительства новых энергоблоков на двух АЭС в Китае

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ТАСС06:24

Новый Apple Mac Pro получит 40-ядерную SoC и 128-ядерный GPU

Модернизированный Mac Pro под кодовыми названиями Jade 2C-Die и Jade 4C-Die будет доступен с 20- и 40-ядерной однокристальными системами, причём в первом случае будет 16 ядер высокопроизводительных и 4 энергоэффективных, а во втором — 32 и 8 ядер соответственно.
iXBT.com11:08