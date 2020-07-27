Акции ретейлера «Лента» на Московской бирже выросли на 6,1%, до ₽197,6 за одну бумагу — об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 13:32 мск. На максимумах в понедельник бумаги «Ленты» поднимались до ₽198,6.

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