Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Акции «Лензолота» подскочили более чем на 30% на фоне ралли в золоте

Утром 27 июля цена тройской унции золота на бирже Comex выросла до $1928,4. Она продолжила рост, и на максимуме ее стоимость составила $1941,9, по данным на 14:09 мск. Таким образом, цены на золото обновили исторический максимум 2011 года, когда унция стоила $1923,7.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

RT на русском16:39
АБН

Цена золота 27 июля побила исторический максимум

АБН01:04
Газета.Ru

Котировки золота побили исторический рекорд

Газета.Ru13:14
РБК

Акции «Лензолота» подскочили более чем на 30% на фоне ралли в золоте

РБК07:02
Rambler News Service

Цена золота обновила исторический максимум

Rambler News Service03:01
Секрет фирмы

Цена золота достигла максимума за всю историю

Секрет фирмы02:58
Коммерсантъ

Инфляция разменялась на металл

Коммерсантъ15:06
КП - Беларусь

Вы сильно удивитесь: такой цены на золото не было почти 10 лет

КП - Беларусь03:23
Реклама
Реклама

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс16:23
1,6K
Реклама

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК15:06
225
Реклама
Реклама
Реклама

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК14:27
309
Реклама

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс11:12
1,3K
Реклама
Реклама
Реклама