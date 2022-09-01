Бизнес журналАкции «Лукойла» демонстрируют максимальный объём торговПосле заявлений вице-премьера РФ Александра Новака акции российских нефтяных компаний пошли вверх.Life.ruАкции "Лукойла" растут более чем на 7%, "Башнефти" - почти на 5%, "Роснефти" вышли в плюс после заявлений вице-премьера Александра Новака, следует из данных Московской биржи.РИА НовостиТакже бумаги "Газпрома" замедлили темпы снижения и теряют 2,34%, до 249,04 рубля.РИА НовостиК 17.40 мск акции "Лукойла" растут на 7,11%, до 4573,5 рубля и уже поднимались выше 4600 рублей, впервые с 16 мая.ПРАЙМЧитать далееСвернутьR.LifeR.LifeQuote.RuLife.ruГазета.RuАргументы и ФактыПодробнее о событииАкции российских нефтяных компаний пошли в рост после заявлений НовакаСова-Ньюсвчера в 11:20Акции «Лукойла» демонстрируют максимальный объём торговБизнес журналвчера в 11:18Акции российских нефтекомпаний растут после заявлений НовакаМосковский Комсомолецвчера в 10:42Акции «Лукойла» выросли на 9% после слов Новака о поставках G7Компаниявчера в 11:15Акции нефтяных компаний России выросли после ответа Новака странам G7Аргументы и Фактывчера в 11:14Акции российских нефтяных компаний выросли после заявлений вице-премьера НовакаLife.ruвчера в 10:50Акции «Лукойла» выросли на 11%ТАССвчера в 11:17Показать ещёОценить29Поделиться