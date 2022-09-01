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Акции «Лукойла» демонстрируют максимальный объём торгов

После заявлений вице-премьера РФ Александра Новака акции российских нефтяных компаний пошли вверх.
Life.ru
Акции "Лукойла" растут более чем на 7%, "Башнефти" - почти на 5%, "Роснефти" вышли в плюс после заявлений вице-премьера Александра Новака, следует из данных
 Московской биржи.
РИА Новости
Также бумаги "Газпрома" замедлили темпы снижения и теряют 2,34%, до 249,04 рубля.
РИА Новости
К 17.40 мск акции "Лукойла" растут на 7,11%, до 4573,5 рубля и уже поднимались выше 4600 рублей, впервые с 16 мая.
ПРАЙМ

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Акции российских нефтяных компаний пошли в рост после заявлений Новака
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