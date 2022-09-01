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Акции «Лукойла» выросли до максимума с апреля

Акции нефтяной компании «Лукойл» выросли до рекорда с апреля, следует из данных Московской биржи.
Forbes
К закрытию торгов стоимость ценных бумаг «Лукойла» составила 4722 рубля за штуку, прибавляя 10,59%.
Forbes
К 17.40 мск акции "Лукойла" растут на 7,11%, до 4573,5 рубля и уже поднимались выше 4600 рублей, впервые с 16 мая.
ПРАЙМ
Также бумаги "Газпрома" замедлили темпы снижения и теряют 2,34%, до 249,04 рубля.
РИА Новости

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Акции «Лукойла» выросли до максимума с апреля
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