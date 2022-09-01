Россия рассматривает вероятность покупки в 2022 году $70 млрд (около 4,4 трлн руб.) в юанях и других «дружественных» валютах, чтобы замедлить рост рубля, вызванный западными санкциями, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад правительства.