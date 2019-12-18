Акции сети «М.Видео» в ходе торгов в среду упали на 9% и на минимуме опустились до 502,6 руб. за штуку, следует из данных Мосбиржи.

Акции «М.Видео» упали на фоне сообщений об обысках у Гуцериева

Общество В Домодедово задержали около 40 граждан Израиля По сообщениям израильских СМИ, не менее 40 граждан Израиля, прибывших в аэропорт Домодедово 18 декабря, были задержаны на паспортном контроле и не смогли попасть на территорию РФ.

Политика Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2» Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".

Общество Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы Мэр Москвы Сергей Собянин ответил ответил на вопросы депутатов Мосгордумы во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы.

Наука Употребление перца чили понижает риск сердечного приступа на 40% В результате эксперты пришли к выводу, что, если человек есть перец четыре раза в неделю и даже чаще, то риск болезней сердца и сосудов уменьшается.

Происшествия СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.

Происшествия Все станции московского метро получили сообщения о минировании Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Общество «Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.

Политика Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса» Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.

Политика Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Здоровье В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии Кампания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Кино Критики разгромили девятый эпизод «Звездных войн» После голливудской премьеры девятого эпизода «Звездных войн» в Сети появились восторженные отзывы первых зрителей, однако вслед за ними раздались голоса профессиональных кинокритиков, которые оказались не так воодушевлены последним детищем Джей Джей Абрамса.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Политика В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу» 17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».