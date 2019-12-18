Общество

РБКРБКАкции «М.Видео» упали на фоне сообщений об обысках у Гуцериева

Акции сети «М.Видео» в ходе торгов в среду упали на 9% и на минимуме опустились до 502,6 руб. за штуку, следует из данных Мосбиржи.
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Акции «М.видео» подешевели на 7% после сообщений об обысках у Гуцериева

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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда "Gutseriev&Maximova"...
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