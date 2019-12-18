Общество
РБКАкции «М.Видео» упали на фоне сообщений об обысках у Гуцериева
Акции сети «М.Видео» в ходе торгов в среду упали на 9% и на минимуме опустились до 502,6 руб. за штуку, следует из данных Мосбиржи.
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Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Общество
В Домодедово задержали около 40 граждан Израиля
По сообщениям израильских СМИ, не менее 40 граждан Израиля, прибывших в аэропорт Домодедово 18 декабря, были задержаны на паспортном контроле и не смогли попасть на территорию РФ.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Игры
В Steam раскрыли системные требования и цену ремейка Resident Evil 3
Помимо цены в Steam были опубликованы минимальные системные требования для запуска игры.
Общество
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Общество
Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил ответил на вопросы депутатов Мосгордумы во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы.
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Наука
Употребление перца чили понижает риск сердечного приступа на 40%
В результате эксперты пришли к выводу, что, если человек есть перец четыре раза в неделю и даже чаще, то риск болезней сердца и сосудов уменьшается.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.
Общество
Температурный рекорд 1956 года побит в Москве
Происшествия
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Политика
Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Шоу-бизнес
Дана Борисова вызывала врачей, чтобы снять наркотическую ломку
После осмотра медики диагностировали абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ, который называют попросту наркотической ломкой.
Политика
Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Здоровье
В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии
Кампания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Космос
Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту пять европейских спутников
Ранее сообщалось, что на космодроме Куру во Французской Гиане прошел успешный старт ракеты-носителя «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками.
Кино
Критики разгромили девятый эпизод «Звездных войн»
После голливудской премьеры девятого эпизода «Звездных войн» в Сети появились восторженные отзывы первых зрителей, однако вслед за ними раздались голоса профессиональных кинокритиков, которые оказались не так воодушевлены последним детищем Джей Джей Абрамса.
Футбол
Мухин: агент приехал к деду за город со здоровым бугаем. Крыша поехала
Футболист «Локомотива» Максим Мухин рассказал о своём несостоявшемся переходе в ЦСКА.
Здоровье
В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу
О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»
17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Происшествия
В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.