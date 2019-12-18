Экономика
Русская ПланетаАкции «М.Видео» обвалились на фоне сообщений о Гуцериеве
Акции «М.видео» подешевели почти на 7% после сообщений об обысках у акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Конгломерат контролирует сети «М.видео» и «Эльдорадо». К 13:00 по московскому времени акции компании торговались на уровне 502,5 руб. за штуку, пишет «Коммерсант».
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Акции «М.видео» подешевели почти на 7% после сообщений об обысках у акционера группы «Сафмар» (контролирует сети «М.видео» и «Эльдорадо») Михаила Гуцериева, свидетельствуют данные Московской биржи.Ведомости04:59
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