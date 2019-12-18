с чего всё началось

Акции «М.видео» подешевели почти на 7% после сообщений об обысках у акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Конгломерат контролирует сети «М.видео» и «Эльдорадо». К 13:00 по московскому времени акции компании торговались на уровне 502,5 руб. за штуку, пишет «Коммерсант».

Акции «М.Видео» обвалились на фоне сообщений о Гуцериеве

Энергетика «Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Политика США сняли санкции против латвийского порта США сняли санкции с управления торгового порта Вентспилса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.

Общество Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.

Спорт В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.

Политика Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.

Политика Владимир Путин до сих пор пользуется устаревшей Windows XP В результате издание сделало вывод, что на рабочих компьютерах в кремлевском кабинете Путина и его резиденции в Огарино установлена ОС Windows XP.

Армия и оружие Российские инспекторы посетят с проверкой военный объект в Черногории Группа российских инспекторов 19 декабря совершит визит на военный объект в Черногории для оценки вооружения и личного состава в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Общество Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Политика Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в среду ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма, который выпустила прокуратура страны.

Экономика Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Авто Кроссовер Chery Tiggo 4 сменил дизайн и марку Примечательно, что новинка построена на базе модели Chery Tiggo 5x, которая на российском рынке известна под названием Tiggo 4. Паркетнику присвоили имя Showjet.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.