Акции «М.видео» подешевели почти на 7% после сообщений об обысках у акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Конгломерат контролирует сети «М.видео» и «Эльдорадо». К 13:00 по московскому времени акции компании торговались на уровне 502,5 руб. за штуку, пишет «Коммерсант».

Акции «М.Видео» обвалились на фоне сообщений о Гуцериеве

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