Общество

Русская ПланетаРусская ПланетаАкции «М.Видео» обвалились на фоне сообщений о Гуцериеве

Акции «М.видео» подешевели почти на 7% после сообщений об обысках у акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Конгломерат контролирует сети «М.видео» и «Эльдорадо». К 13:00 по московскому времени акции компании торговались на уровне 502,5 руб. за штуку, пишет «Коммерсант».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Акции «М.видео» подешевели на 7% после сообщений об обысках у Гуцериева

Ведомости04:59

Акции «М.Видео» упали на фоне сообщений об обысках у Гуцериева

РБК05:23

Инвесторы отыгрались на «М.Видео»

Коммерсантъ13:48

Акции «М.Видео» подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в «Сафмаре»

Интерфакс05:43

Информация об обысках уронила стоимость акций «М.Видео»

Красная весна07:07

Акции «М.Видео» упали на 9,6% после сообщений об обыске у Гуцериева

ПРАЙМ05:30

Акции компаний Гуцериева по-разному реагируют на новости об обыске

Finam.Ru06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 22:36, Ашберн
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Происшествия

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Lenta.ru вчера в 10:53
Армия и оружие

Патрушев заявил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

Патрушев отметил, что конечной целью боевиков является формирование так называемого Великого Хорасана, охватывающего территории Афганистана и государств Центральной Азии.
Инфорос 04:57
Происшествия

В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей

Воспитатель детского сада в Биробиджане Еврейской АО, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, сообщает мэрия города в четверг.
РИА Новости 21:45
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня 16 декабря в 03:20
Политика

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу

В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Вести.Ru 20:30
Общество

Госдума одобрила переселение из аварийного жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
Национальная служба новостей 03:35
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Вести.Ru 19:25
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости 15:25
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Наука

Качество мяса оценили с помощью флуоресцентной спектроскопии

В новой работе ученые предложили использовать для объективной оценки качества мяса флуоресцентную спектроскопию — метод обнаружения и измерения содержания отдельных соединений, которые при облучении светом одной длины волны могут излучать в другом волновом диапазоне.
Индикатор 07:10
Армия и оружие

Американские истребители выпустили в направлении российских военных баз несколько ракет и попытались скрыться

Американские истребители выпустили в сторону российских военных баз в Ракке несколько ракет.
Avia.pro вчера в 01:13
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Lenta.ru вчера в 23:31
Общество

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда 09:21
Общество

Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек

Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Солидарность 08:04
Экономика

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум.
ТАСС 11:25
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК 13:13
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости 18:59
Экономика

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Коммерсантъ 18:18
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Футбол

«Монако» с Головиным разгромно вылетел из Кубка лиги

«Монако» без шансов проиграл в 1/8 финала Кубка лиги одному из лидеров чемпионата Франции по футболу, «Лиллю».
Евро-футбол.ру вчера в 17:00
Игры

Capcom окончательно удалила Denuvo из ремейка Resident Evil 2

3DNews 10:34
Происшествия

Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Армия и оружие

«Обострение в Донбассе». ВСУ признали, что понесли потери

Представители Вооруженных сил Украины утверждают, что в течение вторника зафиксировали семь случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий.
Украина.ру 03:21
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Шоу-бизнес

Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м

В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Wday.ru 07:16
Футбол

«Барселона» и «Реал» не забили в «Эль Класико» впервые за 17 лет

Впервые за 17 лет в матче "Эль Класико" не было оформлено ни одного гола. В предыдущий раз похожим образом прошла встреча 2002 года.
Газета.Ru 16:33
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
ToDay News Ufa 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда "Gutseriev&Maximova"...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное