Общество
Русская ПланетаАкции «М.Видео» обвалились на фоне сообщений о Гуцериеве
Акции «М.видео» подешевели почти на 7% после сообщений об обысках у акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Конгломерат контролирует сети «М.видео» и «Эльдорадо». К 13:00 по московскому времени акции компании торговались на уровне 502,5 руб. за штуку, пишет «Коммерсант».
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Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
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Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Армия и оружие
Патрушев заявил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Патрушев отметил, что конечной целью боевиков является формирование так называемого Великого Хорасана, охватывающего территории Афганистана и государств Центральной Азии.
Происшествия
В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей
Воспитатель детского сада в Биробиджане Еврейской АО, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, сообщает мэрия города в четверг.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу
В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Общество
Госдума одобрила переселение из аварийного жилья
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Наука
Качество мяса оценили с помощью флуоресцентной спектроскопии
В новой работе ученые предложили использовать для объективной оценки качества мяса флуоресцентную спектроскопию — метод обнаружения и измерения содержания отдельных соединений, которые при облучении светом одной длины волны могут излучать в другом волновом диапазоне.
Армия и оружие
Американские истребители выпустили в направлении российских военных баз несколько ракет и попытались скрыться
Американские истребители выпустили в сторону российских военных баз в Ракке несколько ракет.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Общество
Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году
Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Общество
Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек
Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Экономика
НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромно вылетел из Кубка лиги
«Монако» без шансов проиграл в 1/8 финала Кубка лиги одному из лидеров чемпионата Франции по футболу, «Лиллю».
Происшествия
Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку
Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Армия и оружие
«Обострение в Донбассе». ВСУ признали, что понесли потери
Представители Вооруженных сил Украины утверждают, что в течение вторника зафиксировали семь случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Шоу-бизнес
Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м
В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Футбол
«Барселона» и «Реал» не забили в «Эль Класико» впервые за 17 лет
Впервые за 17 лет в матче "Эль Класико" не было оформлено ни одного гола. В предыдущий раз похожим образом прошла встреча 2002 года.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.