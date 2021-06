Nintendo высказалась о праздновании 35-летия The Legend of Zelda - портов Wind Waker и Twilight Princess в 2021 году не будет

Ранее инсайдеры утверждали, что помимо переиздания Skyward Sword, Nintendo собирается выпустить в этом году HD-версии приключенческих игр The Legend of Zelda: Wind Waker и The Legend of Zelda: Twilight Princess.