Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Акции «М.Видео» упали на 5% после объявления санкций ЕС против Гуцериева

Параллельно с котировками «М.Видео» подешевели и другие активы семьи Гуцериевых. На 18:09 мск бумаги «Русснефти» снижаются на 0,48%, до ₽164,2, акции «Сафмар Финансовые инвестиции» — на 1,53%, до ₽449,8. Всего новые санкции коснулись 78 человек и восьми компаний.В источнике

С чего всё началось

Акции «М.Видео» упали на 5% после объявления санкций ЕС против Гуцериева

Акции торговой сети «М.Видео», входящей в холдинг «Сафмар» семьи Гуцериевых, упали на Московской бирже на 5,09%, до ₽612,1 по состоянию на 17:31 мск.
РБК11:20

Подробнее о событии

Акции «М.Видео» упали на 5% после санкций ЕС против Гуцериева

Forbes12:18

Акции «М.Видео» упали после включения Гуцериева в санкционный список Евросоюза

Национальная служба новостей12:43

Стоимость акций «М.Видео» снизилась более чем на 5%

ФАН12:39

Акции «М.Видео» упали более чем на 5% из-за внесения Гуцериева в санкционный список ЕС

Москва 2413:10

Акции «М.Видео» подешевели на 5% после внесения Гуцериева в санкционный список ЕС

Ведомости12:10

Акции «М.Видео» упали более чем на 5% после введения санкций против Гуцериева

Finam.Ru11:36

Акции «М.Видео» упали на 5% после объявления санкций ЕС против Гуцериева

РБК11:20
Интересное
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

На агрегатора такси Didi пожаловались в ФАС из-за демпинга

В ассоциации уточнили, что Didi предоставляет различные промокоды и скидки для пассажиров, которые снижают цену поездок значительно ниже рыночной, скидки на комиссию агрегатора и «гарантированные заработки» для водителей такси в размере от 9 тыс. до 14 тыс. руб. в день.
РБК12:44