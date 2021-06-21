Параллельно с котировками «М.Видео» подешевели и другие активы семьи Гуцериевых. На 18:09 мск бумаги «Русснефти» снижаются на 0,48%, до ₽164,2, акции «Сафмар Финансовые инвестиции» — на 1,53%, до ₽449,8. Всего новые санкции коснулись 78 человек и восьми компаний.

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С чего всё началось Акции «М.Видео» упали на 5% после объявления санкций ЕС против Гуцериева Акции торговой сети «М.Видео», входящей в холдинг «Сафмар» семьи Гуцериевых, упали на Московской бирже на 5,09%, до ₽612,1 по состоянию на 17:31 мск. РБК 11:20