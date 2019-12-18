Общество
РБКАкции «М.Видео» упали на фоне сообщений об обысках у Гуцериева
Акции сети «М.Видео» в ходе торгов в среду упали на 9% и на минимуме опустились до 502,6 руб. за штуку, следует из данных Мосбиржи.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Акции «М.видео» подешевели почти на 7% после сообщений об обысках у акционера группы «Сафмар» (контролирует сети «М.видео» и «Эльдорадо») Михаила Гуцериева, свидетельствуют данные Московской биржи.Ведомости04:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика
В Верховной раде решили сделать из Кубани украинскую Кубу
Российский регион необходимо «заполучить» в сферу влияния Киева, заявил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Происшествия
Имитировавшего отравление «Новичком» британца осудили за изнасилование
Житель Великобритании Алекс Кинг, который, возможно, инсценировал ранее отравление нервно-паралитическим веществом в одном из ресторанов Солсбери, приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает полиция Лондона.
Политика
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Общество
Украина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Шоу-бизнес
Настя Каменских полностью обнажилась, чтобы понять себя
На снимке 32-летняя звезда шоу-бизнеса сидит на качелях полностью обнаженная, повернувшись к объективу спиной.
Политика
Песков назвал одно из главных событий 2019 года
Космос
На южном полюсе Юпитера образовался вихрь размером с Чукотку
Армия и оружие
Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути
Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Политика
Народный совет ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Биатлон
Фуркад прокомментировал отстранение России
Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Общество
Астролог рассказала, какому знаку зодиака 2020 год принесет удачу
Чебоксарский астролог поделилась прогнозами на 2020 год и рассказала, чего ожидать 12 знакам зодиака в год Металлической Крысы.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Экономика
На рынке смартфонов назвали главный тренд года
На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана забросали друг друга камнями на границе
Конфликт с участием 200 человек произошел на границе Таджикистана и Киргизии, жители приграничных районов стран забросали друг друга камнями, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии.
Политика
В США признали бесполезность санкций против «Северного потока-2»
Вашингтон признал «провал многолетних усилий» по созданию препятствий перед Россией для предотвращения прокладки газопровода в рамках проекта «Северный поток-2».
Политика
Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева
В 1994 году президент Борис Ельцин должен был провести переговоры с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, однако в последний момент встречу отменили, рассказал РБК экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую фотографией без фотошопа
Подписчики Натальи Водяновой и Яны Рудковской сразу заметили разительные отличия между снимками и заявили, что модель подставила продюсера.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Общество
Госдума приняла закон о развитии виноделия в РФ
Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".
Общество
Собянин призвал не плакать над сносом «Соловья»
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал снос киноцентра "Соловей", передает РИА "Новости".
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника.
Космос
«Союз» с коммерческими спутниками запустили с космодрома Куру
Первый пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру состоялся семь лет спустя, в 2011 году.
Происшествия