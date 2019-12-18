Общество

РБКРБКАкции «М.Видео» упали на фоне сообщений об обысках у Гуцериева

Акции сети «М.Видео» в ходе торгов в среду упали на 9% и на минимуме опустились до 502,6 руб. за штуку, следует из данных Мосбиржи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Акции «М.видео» подешевели на 7% после сообщений об обысках у Гуцериева

Ведомости04:59

Акции «М.Видео» упали на фоне сообщений об обысках у Гуцериева

РБК05:23

Акции «М.Видео» подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в «Сафмаре»

Интерфакс05:43

Акции «М.Видео» упали на фоне сообщений об обысках у Гуцериева

Коммерсантъ05:53

Акции «М.Видео» на Мосбирже снижаются более чем на 9%

ТАСС05:05

Информация об обысках уронила стоимость акций «М.Видео»

Красная весна07:07

Акции «М.Видео» упали на 9,6% после сообщений об обыске у Гуцериева

ПРАЙМ05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих ее журналистов

Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк в очередной раз пожаловались в соцсетях на преследование их семьи со стороны журналистов и различных представителей СМИ.
Ugpressa.ru 08:44
Политика

Народный совет ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:32
Происшествия

По делу попавшей в выгребную яму девочки задержали ее отчима

Интерфакс 07:45
Общество

МЧС предупреждает воронежцев о штормовом ветре

Согласно информации от синоптиков Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Главного Управления МЧС по Воронежской области в четверг, 19 декабря в отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 15, местами до 18 метров в секунду.
Kursk.com 08:13
Общество

Число видящих в гаджетах ограничение свободы россиян выросло вдвое

По данным ФОМ, 35% опрошенных считают, что гаджеты ограничивают свободу людей. В 2013 году этот показатель составлял 16%.
РБК 10:12
Происшествия

Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
РИА Новости 07:48
Общество

Температурный рекорд 1956 года побит в Москве

Вечерняя Москва 06:09
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.
РБК 09:59
Политика

Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
REGNUM 08:17
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
РИА Новости 09:30
Общество

Бизнесменов из Израиля не пустили в Россию

Восьмерых бизнесменов из Израиля задержали в одном из аэропортов Москвы на 12 часов, после чего выслали из России на родину.
News.ru вчера в 06:07
Политика

МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за «интервенцию в Ливии»

Москва недоумевает в связи с появлением в конгрессе США законопроекта о санкциях против России за так называемую "интервенцию в Ливии", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 07:55
Футбол

В матче АПЛ «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль»

В четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу крупную победу со счетом 5:0 одержала «Астон Вилла», играя против «Ливерпуля».
Inc-news.ru вчера в 23:34
Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Российская газета вчера в 18:42
Здоровье

В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
РБК 09:43
Общество

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
ТАСС 08:58
Общество

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Происшествия

Появилась криминальная версия смерти актера Дмитрия Марьянова

Озвучена новая, криминальная версия смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, пишет "КП.ру" сегодня, 18 декабря.
Ревизор.ру 07:32
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка

Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.
РБК 08:10
Экономика

МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России

Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
РБК 04:04
Экономика

Сбербанку хотят поменять акционера

Один из источников Reuters утверждает, что «идея назрела», поскольку ЦБ и мегарегулятор, и акционер крупнейшего банка страны.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Политика

Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева

В 1994 году президент Борис Ельцин должен был провести переговоры с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, однако в последний момент встречу отменили, рассказал РБК экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов.
РИА Новости 06:55
Политика

Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
RT на русском 06:24
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Общество

Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора

Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
РБК 08:24
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Bookmaker-ratings.ru 06:35
Общество

Девочка из России попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров

РБК 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда "Gutseriev&Maximova"...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное