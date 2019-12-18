Акции сети «М.Видео» в ходе торгов в среду упали на 9% и на минимуме опустились до 502,6 руб. за штуку, следует из данных Мосбиржи.

Акции «М.Видео» упали на фоне сообщений об обысках у Гуцериева

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Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих ее журналистов Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк в очередной раз пожаловались в соцсетях на преследование их семьи со стороны журналистов и различных представителей СМИ.

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Происшествия СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.

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Общество Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.

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Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

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Экономика МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.

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