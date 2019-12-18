Акции сети «М.Видео» в ходе торгов в среду упали на 9% и на минимуме опустились до 502,6 руб. за штуку, следует из данных Мосбиржи.

Акции «М.Видео» упали на фоне сообщений об обысках у Гуцериева

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Армия и оружие В Сирии повторно испытали российские Су-57 Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.

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