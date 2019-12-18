Общество
РБКАкции «М.Видео» упали на фоне сообщений об обысках у Гуцериева
Акции сети «М.Видео» в ходе торгов в среду упали на 9% и на минимуме опустились до 502,6 руб. за штуку, следует из данных Мосбиржи.
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Акции «М.Видео» подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в «Сафмаре»
Интерфаксвчера в 05:43
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Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01
Политика
Трамп назвал импичмент «политическим самоубийством» демократов
Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент, объявленный ему демократами Палаты представителей, ведет к «политическому самоубийству» Демократической партии.
Армия и оружие
Армия США закупила около 3 тыс. новых бронеавтомобилей
Вооруженные силы США закупили более 2,7 тыс. новых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), предназначенных для замены устаревших многоцелевых машин семейства HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).
Единоборства
Рэпер 50 Сent посмеялся над бойцом UFC, которому сломали челюсть
Рэп-исполнитель, актер и продюсер Кертис «50 cent» Джексон поиздевался над бойцом UFC Колби Ковингтоном, который получил травму челюсти в поединке против Камару Усмана на турнире UFC 245.
Политика
Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Футбол
Почти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне
В ходе столкновений в Барселоне пострадали 46 человек. Они обратились за медицинской помощью.
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Политика
Германия подготовила ответ на санкции против «Северного потока-2»
Министерство энергетики ФРГ предполагает, что санкции США против «Северного потока-2» могут помешать работам по прокладке трубы в датских водах.
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Общество
Правила выхода на пенсию изменятся в России
В 2021 году в России изменится возраст выхода на пенсию.
Политика
Конгрессмены США поддержали выделение Киеву $700 млн помощи
Палата представителей конгресса США поддержала выделение Украине $698 млн помощи, пишет «РГ».
Здоровье
Три человека завезли корь в Красноярский край
Подробнее о кори рассказали сегодня, 19 декабря, в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Общество
В Москве вновь побит температурный рекорд
Общество
Глава Колымы отправил чиновников считать постельное белье в больнице
Губернатор Колымы Сергей Носов на совещании в четверг поручил сотрудникам министерства здравоохранения пересчитать все комплекты постельного белья в отделении травматологии Магаданской областной больницы, а также провести проверку по всем жалобам жителей региона в социальных сетях.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Футбол
«Милан» пополнил список претендентов на Холанда
"Милан" присоединился к ряду топ-клубов Европы, интересующихся нападающим "Ред Булл Зальцбург" Эрлингом Холандом, утверждает источник.
Армия и оружие
Рождение «стального кулака». Почему танк Т-34 до сих пор в строю
Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники.
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.