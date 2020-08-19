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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Акции МТС обновили максимум с конца февраля

Акции МТС на Московской бирже обновили максимум с конца февраля после выхода отчетности компании за второй квартал 2020 года.В источнике
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Rambler News Service

МТС сообщил о сокращении квартальной прибыли

Rambler News Service09:03
Финмаркет

Выручка МТС во 2-м квартале выросла на 1,3%, чистая прибыль сократилась на 7,5%

Финмаркет08:31
ПРАЙМ

Выручка МТС по МСФО во II квартал выросла до 117,7 млрд рублей

ПРАЙМ08:33
Коммерсантъ

Акции МТС обновили максимум с конца февраля

Коммерсантъ08:42

В Белоруссии создали «народно-патриотическое движение»

Депутат нижней палаты парламента Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что создал «народно-патриотическое движение», чтобы избежать раскола республики.
Московский Комсомолец09:04
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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Кремль заявил об отсутствии российских военных в Белоруссии

Комментируя появившиеся ранее сведения о движении российской военной техники в сторону границы с Белоруссией, официальный представитель Кремля отметил, что не видит ничего удивительного перемещениях российской техники по территории Российской Федерации.
Городовой07:29
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В Петербурге планируют смягчить правила работы для баров и ресторанов

Документ предполагает, что после 1 января 2021 года заново открыться смогут заведения в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах с площадью зала не менее 25 м. В конце августа законопроект планируют обсудить на заседании рабочей группы, пишет телеканал «78».
Известия06:36
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