Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись, на которой зафиксированы летающие в космосе неизвестные объекты.
Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
Комментируя появившиеся ранее сведения о движении российской военной техники в сторону границы с Белоруссией, официальный представитель Кремля отметил, что не видит ничего удивительного перемещениях российской техники по территории Российской Федерации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Госпогранкомитету усилить охрану государственной границы по всему периметру, чтобы не допустить в республику из других стран боевиков, оружия, боеприпасов.
Документ предполагает, что после 1 января 2021 года заново открыться смогут заведения в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах с площадью зала не менее 25 м. В конце августа законопроект планируют обсудить на заседании рабочей группы, пишет телеканал «78».