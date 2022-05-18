Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие сутки в плен сдались 694 военнослужащих ВСУ и подразделения «Азов», ранее находившихся на территории комбината «Азовсталь».
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД в Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области", - отметили в ФСБ.
На новой версии сайта, на котором ранее разместили карту с утекшими данными пользователей «Яндекс.Еды», появились данные и из других источников, в том числе ГИБДД, «Билайна», «Авито», СДЭК и Wildberries.