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Акции МТС растут более чем на 20% на новостях о дивидендах

Активный рост ценных бумаг компании, наблюдаемый в начале торгов 18 мая, вызван новостями о дивидендах.
Интерфакс
На старте торгов акции компании росли на 30% от уровня закрытия и доходили до отметки 282,55 рубля за акцию.
ПРАЙМ
"Московская биржа" объявила дискретный аукцион по акциям МТС с 10:18, говорится в сообщении биржи.
Интерфакс
Вчера, 17 мая, совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в размере 33,85 руб. за акцию.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

МТС вырос на 30% после объявления рекомендации о дивидендах
Banknn.ru03:33
Акции МТС подскочили на 30% в начале торов на фоне рекомендации по дивидендам за 2021 год
ПРАЙМ03:42
Акции МТС росли более чем на 30%
ТАСС03:40
Акции МТС подорожали на 20% после новостей о дивидендах
Секрет фирмы04:32
Акции МТС растут более чем на 20% на новостях о дивидендах
Коммерсантъ03:27
Акции МТС взлетели на 20% на новостях о дивидендах
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Мосбиржа проводит дискретный аукцион по бумагам МТС
Finam.Ru03:30

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