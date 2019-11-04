Стоимость акций McDonald’s упала после сообщения об увольнении гендиректора компании Стива Истербрука из-за его отношений с одной из сотрудниц, сообщает CNBC. По данным телеканала, акции снизились более чем 2%. На предварительных торгах они упали на 3,1%. Их общая рыночная стоимость – $149 млрд.

Акции McDonald’s упали на 2% после увольнения гендиректора

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