Экономика
ВедомостиАкции McDonald’s упали на 2% после увольнения гендиректора
Стоимость акций McDonald’s упала после сообщения об увольнении гендиректора компании Стива Истербрука из-за его отношений с одной из сотрудниц, сообщает CNBC. По данным телеканала, акции снизились более чем 2%. На предварительных торгах они упали на 3,1%. Их общая рыночная стоимость – $149 млрд.
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Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
REGNUM 31 октября в 20:56
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Футбол
Хусаинов: «Луценко нужно было удалять»
Экс-арбитр FIFA Сергей Хусаинов считает, что форварда «Арсенала» Евгения Луценко нужно было удалять за фол на защитнике «Спартака» Айртоне в игре 15-го тура РПЛ.
ProstoProSport 12:50
Шоу-бизнес
Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового
Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.
Газета.Ru 03:13
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Происшествия
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
РБК 02 ноября в 18:05
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Шоу-бизнес
Катя Варнава сняла всю одежду и пригрозила побриться
Российская комедийная актриса Катя Варнава выложила в Instagram фото, где предстала в довольно необычном образе.
Московский Комсомолец 10:24
Общество
Sky: в Багдаде полицейские открыли огонь по протестующим
Сотрудники полиции открыли 4 ноября огонь по участникам акции протеста, проходящей в Багдаде. Об этом информирует телеканал Sky News Arabia.
Инфорос 09:35
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Шоу-бизнес
После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске
Как известно, певица давно не ездила на гастроли и на вопрос журналистов о том, не переживает ли она перед концертом в Минске, Пугачева ответила, что почти «умирает от страха».
Подмосковье Сегодня 01 ноября в 13:30
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Политика
Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.
РИА Новости 12:50
Шоу-бизнес
Леща дали Ольге Бузовой после концерта в Ростове
Накануне в донской столице состоялся концерт Ольги Бузовой. Певица исполнила со сцены все свои популярные хиты и пообщалась с фанатами.
Privet-Rostov.ru 03:15
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru вчера в 10:06
Общество
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
Ведомости вчера в 07:03
Энергетика
«Газпром» официально отказался поставлять газ на Украину напрямую, пока Киев не откажется от своих побед в арбитражах
"Газпром" официально отказался поставлять газ на Украину напрямую до тех пор, пока Киев не откажется от своих побед в международных арбитражах.
Эхо Москвы 11:04
Единоборства
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20
Автоспорт
Россиянина Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Квят попытался обойти "Рейсинг Пойнт" Серхио Переса во время последнего круга гонки, однако этому помешало столкновение с машиной мексиканского гонщика.
РЕН ТВ вчера в 20:13
Армия и оружие
Ополченец ЛНР погиб в результате обстрела с украинской стороны
Территория самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) дважды подверглась обстрелу с украинской стороны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.
Газета.Ru 12:19
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
Космос
В США испытали новейший космический корабль
Lenta.ru 11:11
Технологии
Релиз нового Microsoft Edge состоится 15 января 2020 года
Стабильная сборка нового браузера Edge на основе исходных кодов проекта Chromium увидит свет 15 января 2020 года.
3DNews 12:30