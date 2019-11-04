Экономика
REGNUMАкции McDonald’s упали на фоне увольнения гендиректора
Стоимость акций американской корпорации McDonald’s упала на фоне объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрук, сообщает CNBC. По данным телеканала, общая стоимость акций McDonald’s составляет $149 млрд.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать торты и пирожные
Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, как правильно выбирать кондитерские изделия. Памятка опубликована на сайте ведомства.
Газета Кемерова 10:51
Происшествия
В Оренбургской области произошло ДТП с тремя пострадавшими
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека.
RT на русском 12:05
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", передает ТАСС.
Газета.Ru 14:01
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля в театре Вахтангова
Красная весна вчера в 20:28
Культура
Светлаков и Галустян стали ведущими нового комедийного шоу
Телеканал СТС запустил новое юмористическое шоу «Русские не смеются» со Светлаковым и Галустяном в роли ведущих.
iReactor 13:02
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Здоровье
Выяснено, сколько нужно двигаться, чтобы замедлить процессы старения
Доступное медицинское средство против старения мозга озвучили эксперты, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске отказалась выйти на бис
Певица дала юбилейный концерт в «Минск-Арене». Российская исполнительница Алла Пугачева выступила в «Минск-Арене» с юбилейным концертом.
NewInform 12:52
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии обвинили в получении взятки
1 ноября 2019 года подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки в размере 280 тыс. руб.
Коммерсантъ 05:25
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Гаджеты
AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса
Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.
Газета DAILY 12:15
Политика
Президенту Эстонии советуют не ездить в Москву на 9 мая
МИД Эстонии не готовится к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, заявил глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу порталу ERR.
Газета.Ru 08:36
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Армия и оружие
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
США сообщили России об обстреле американских военных в Сирии со стороны протурецких боевиков.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество
Персонально ваш: Владимир Пастухов
М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.
Эхо Москвы 10:51
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Гаджеты
В монитор Dell UP2720Q встроен колориметр
Как утверждается, UP2720Q — это первый в мире 27-дюймовый монитор 4K со встроенным колориметром.
iXBT.com 10:21
Общество
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью и мужем повеселилась в парке развлечений
Знаменитые мама и папа все свободное время посвящают любимому ребенку. Так, звездная семья отправилась в детский парк развлечений.
Летидор 06:20
Космос
В США испытали новейший космический корабль
Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru 11:11
Культура
Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077
Похоже, Киану Ривзу (Keanu Reeves) очень нравится работать с CD Projekt RED.
3DNews 12:47