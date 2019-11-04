Экономика
ИзвестияАкции McDonald’s упали после увольнения гендиректора
Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald's начали резко дешеветь после того, как гендиректора компании Стива Истербрука уволили из-за связи с подчиненной.
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Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Происшествия
В столице убит начальник центра «Э» по Ингушетии
Руководитель центра противодействия экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве, сообщил Следственный комитет РФ.
Политическая Экспертиза 02 ноября в 14:30
Футбол
Роналду поддержал Гомеша, который сломал ногу в матче АПЛ
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Эвертона» и партнёра по национальной команде Андре Гомеша после полученного перелома ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат 15:43
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о сути нового иска компании к «Газпрому».
РБК 16:26
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Политика
Украина готова к прекращению транзита газа с РФ - глава Минэнерго
Брюссель и Киев, наконец, услышали позицию России по пакетному решению транзитного вопроса вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но оказались не готовы ответить.
ПРАЙМ 16:45
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Интерфакс 17:08
Гаджеты
Видеокарта Radeon RX 5500M превзошла мобильную GeForce GTX 1650
В октябре компания AMD представила десктопную видеокарту Radeon RX 5500 и мобильную RX 5500M.
Игромания.ру 02 ноября в 09:43
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 10:45
Общество
Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01 ноября в 10:15
Спорт
Разработчики Everspace 2 собрали необходимую сумму на Kickstarter
Ранее разработчики пообещали, что игра выйдет в Steam, в раннем доступе её запустят в сентябре 2020 года.
CyberSport.ru 12:00
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Футбол
Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе
По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.
Матч ТВ 09:16
Шоу-бизнес
Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Политика
В Совфеде отреагировали на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Ранее МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
РБК 16:32
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»
Газета.Ru 14:01
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Ставропольском крае пострадали восемь человек.
RT на русском 14:58
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Политика
В Белграде открыли бронзовый бюст Примакова
Вести.Ru 11:10
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Единоборства
Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева
В Лас-Вегасе только что завершился вечер профессионального бокса, в котором Сауль «Канело» Альварес одержал досрочную победу над Сергеем Ковалевым и отобрал у него пояс чемпиона WBO в полутяжелом весе.
Allboxing.ru вчера в 01:16
Шоу-бизнес
Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Актер Василий Лановой почувствовал себя плохо на сцене во время спектакля «Последние луны», показ которого проходил 3 ноября.
iReactor вчера в 20:47
Гаджеты
Apple готовит революционное обновление дизайна для iPhone 12
Последние годы дизайн новых iPhone от Apple несильно менялся. Однако не исключено, iPhone 12 будет отличаться от своих предшественников.
Экономика сегодня 02 ноября в 11:48