Экономика

ИзвестияИзвестияАкции McDonald’s упали после увольнения гендиректора

Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald's начали резко дешеветь после того, как гендиректора компании Стива Истербрука уволили из-за связи с подчиненной.
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Акции McDonald’s упали на фоне отставки гендиректора из-за романа

РБКвчера в 11:31

Котировки McDonald’s упали после увольнения гендиректора

Ведомостивчера в 12:29

Акции McDonald’s упали после скандала с увольнением гендиректора из-за романа

Газета.Ruвчера в 14:18

Акции «Макдональдса» понизились более чем на 2% на фоне любовного скандала с гендиректором

Эхо Москвывчера в 12:32

Акции McDonald’s упали после увольнения гендиректора

Известиявчера в 16:15

Акции McDonald’s упали на фоне увольнения гендиректора

REGNUMвчера в 13:53

Акции McDonald’s рухнули после скандала с увольнением президента

News.ruвчера в 14:45
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Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

РБК вчера в 08:42
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Происшествия

В Томске руководителя Свидетелей Иеговы посадили на 6 лет

По данным СК, с апреля 2017 года по июнь 2018 года подсудимый вел проповедническую деятельность и организовывал религиозные выступления и богослужения, а также собирал деньги под видом пожертвований.
Российская газета 04:05
Футбол

Тедеско: «Не хочу говорить о судействе. Удивлен четырьмя добавленными минутами. Еще раз: четыре минуты!»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско в ходе общения с журналистами высказал недовольство решением судьи добавить четыре минуты к матчу с тульским "Арсеналом" (0:1).
Бомбардир.ру 04:16
Общество

ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет, чтобы его дети стали разведчиками

"Каждый пятый россиянин (20%) в ходе опроса сказал, что хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками", — сообщается на сайте организации.
URA.Ru 03:42
Гаджеты

Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета

04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.
Портал Поиск вчера в 02:35
Кино

Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли

Телеканал 360° вчера в 13:37
Происшествия

В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы, которая пропала в конце мая в Майкопе, сообщает СУСК РФ по республике Адыгея.
РИА Новости 04:10
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Авто

«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили

Скидку в 50 тысяч рублей получат покупатели моделей Vesta Sport и XRAY.
Car.ru вчера в 03:00
Политика

Самолету с российским вице-премьером на борту отказали в пролете над Эстонией

Власти Эстонии не разрешили пролет через свою территорию самолету с вице-премьером правительства России на борту.
Lenta.ru 04:06
Шоу-бизнес

Сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери

В последние месяцы, поделился сын, состояние актрисы сильно ухудшилось: она уже не может самостоятельно передвигаться, не узнаёт родных.
News.ru вчера в 00:51
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Общество

В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года

На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Российская газета 02:35
Политика

В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Игры

Авторы Red Dead Redemption 2 назвали точное время запуска PC-версии

Студия Rockstar Games обозначила точное время выхода PC-версии Red Dead Redemption 2. Вестерн станет доступен пользователям сегодня, 5 ноября, в 16:00 по московскому времени.
News.ru 04:18
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Происшествия

В Приморье обнаружены тела двух детей

BFM.ru вчера в 23:28
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Общество

В Японии офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю

В Японии офис Microsoft объявил о результатах перехода на четырехдневную рабочую неделю.
РЕН ТВ вчера в 09:56
Армия и оружие

Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

RT на русском 02:27
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Армия и оружие

Охлажденная война: Горбачев оценил взаимоотношения РФ и Запада

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в интервью, приуроченному к 30-летию падения Берлинской стены, охарактеризовал нынешние отношения России и стран Запада.
РЕН ТВ вчера в 10:29
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Авто

В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4

В социальных сетях появились первые фотографии салона будущего российского внедорожника.
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Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии

Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Здоровье

Могла разорвать изнутри: врачи удалили женщине опухоль весом 18 кг

РЕН ТВ вчера в 19:58
Общество

Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет

По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
RT на русском 03:36
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