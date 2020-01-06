Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 21,3% и достигли 97 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:40 мск.

Акции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%

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