Экономика

ТАССТАССАкции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%

Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 21,3% и достигли 97 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:40 мск.
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Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

РБК12:46

Акции «Мечела» подорожали на 28%

Коммерсантъ07:53

Акции «Мечела» подорожали на 29%

Ведомости08:34

Акции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%

ТАСС08:02

Акции российской компании неожиданно подскочили более чем на 65%

Реальное время10:04

«Мечел» начал год взлетом на 20%

Expert.ru06 января в 12:41

Акции «Мечела» на торгах 6 января взлетели почти на 12%

DP.RU06 января в 07:58
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Футбол

Дмитрий Тарасов отправится на сбор с «Рубином»

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отправится на сбор с казанским "Рубином", который не так давно возглавил Леонид Слуцкий.
Российская газета 12:56
Гаджеты

Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
ToDay News Ufa 06:52
Футбол

Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
РБК вчера в 07:29
Армия и оружие

Трамп заявил об отсутствии жертв среди американцев после атаки Ирана

Американские военные не пострадали при атаке Ирана на авиабазы в Ираке, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обращаясь к населению страны в прямом эфире.
РБК 12:04
Хоккей

Панарин набрал три очка в победном матче «Рейнджерс» против «Колорадо»

Матч ТВ вчера в 22:16
Авто

Производитель Ravon готовит к выпуску конкурента Lada

Тарантас Ньюс 11:27
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Происшествия

В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
Авто

Показали тизер нового Aston Martin V12 Speedster

Британская компания Aston Martin показала эскиз нового Speedster с V12.
Letnews.ru 04:17
Армия и оружие

Трамп обратился к нации после ракетной атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп появился в эфире с обращением к нации по поводу ракетной атаки Ирана на американские военные базы в Ираке.
Свободная Пресса 11:49
Происшествия

В Тюмени сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену

REGNUM 00:49
Происшествия

В ходе крушения украинского самолета в Иране никто не выжил

Недалеко от аэропорта Тегерана потерпел крушение украинский лайнер. На борту находились 180 человек, включая пассажиров и экипаж.
NewInform вчера в 23:54
Армия и оружие

Глава Минобороны Ирана высказался о дальнейших действиях против США

Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак.
Rusvesna.su 05:51
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Гаджеты

NVIDIA выпустит удешевлённую версию мощной игровой видеокарты RTX 2060

Ferra 08:12
Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

Lenta.ru 10:32
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Российская газета 12:50
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

РБК 08:17
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
ФАН 03:48
Футбол

Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»

Полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином», сообщает «Чемпионат».
Нева Спорт 06 января в 07:27
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Кино

Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Discover24 вчера в 01:59
Армия и оружие

Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана

Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января.
Lenta.ru 12:04
Общество

Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана

Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
РИА Новости 06:38
Экономика

Стоимость жилья в России может вырасти на треть

В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Актуальные Новости 06 января в 02:09
Футбол

Хитцльшпергер: «Рад, что шесть лет назад я совершил каминг-аут»

Бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер признался, что не пожалел о своем решении совершить каминг-аут.
Sport24.ru 12:26
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
RT на русском 12:58
Шоу-бизнес

Самбурская назвала российских туристов быдлом

Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом.
Газета.Ru 08:43
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
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