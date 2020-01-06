Экономика
ТАССАкции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%
Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 21,3% и достигли 97 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:40 мск.
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Футбол
Дмитрий Тарасов отправится на сбор с «Рубином»
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отправится на сбор с казанским "Рубином", который не так давно возглавил Леонид Слуцкий.
Гаджеты
Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Футбол
Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
Армия и оружие
Трамп заявил об отсутствии жертв среди американцев после атаки Ирана
Американские военные не пострадали при атаке Ирана на авиабазы в Ираке, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обращаясь к населению страны в прямом эфире.
Хоккей
Панарин набрал три очка в победном матче «Рейнджерс» против «Колорадо»
Авто
Производитель Ravon готовит к выпуску конкурента Lada
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Авто
Показали тизер нового Aston Martin V12 Speedster
Британская компания Aston Martin показала эскиз нового Speedster с V12.
Армия и оружие
Трамп обратился к нации после ракетной атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп появился в эфире с обращением к нации по поводу ракетной атаки Ирана на американские военные базы в Ираке.
Происшествия
В ходе крушения украинского самолета в Иране никто не выжил
Недалеко от аэропорта Тегерана потерпел крушение украинский лайнер. На борту находились 180 человек, включая пассажиров и экипаж.
Армия и оружие
Глава Минобороны Ирана высказался о дальнейших действиях против США
Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
Футбол
Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»
Полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином», сообщает «Чемпионат».
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Кино
Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Армия и оружие
Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана
Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января.
Общество
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Экономика
Стоимость жилья в России может вырасти на треть
В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Футбол
Хитцльшпергер: «Рад, что шесть лет назад я совершил каминг-аут»
Бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер признался, что не пожалел о своем решении совершить каминг-аут.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом.