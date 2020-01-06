Экономика
ForbesАкции «Мечела» подорожали более чем на 65% за два дня
Обыкновенные акции горно-металлургической компании «Мечел» Игоря Зюзина за два рабочих дня на Московской бирже подорожали более чем на 65%. В понедельник цена акций «Мечела» выросла на 21% и достигла на закрытии 75,6 рубля. В среду в 13:00 мск цена бумаги поднималась до 104 рублей.
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Футбол
Роман Березовский стал тренером «Пюника»
Энергетика
Минприроды заявило о скором истощении запасов нефти в России
Опубликован отчет Минприроды РФ по запасам природных ресурсов в стране. Их общая стоимость по оценке ведомства составляет 55 трлн рублей.
Армия и оружие
Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак
Военные Соединенных Штатов покинули базы в Сирии в направились в Ирак. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство SANA.
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Футбол
«Краснодар» продал Скопинцева в «Динамо»
Московское «Динамо» подписало соглашение с защитником «Краснодара» Дмитрием Скопинцевым.
Происшествия
Перестрелка в Оттаве. Есть жертвы
Один человек погиб, трое получили тяжелые ранения во время перестрелки в канадской Оттаве, сообщает агентство РИА Новости.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Авто
Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN
Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Армия и оружие
Глава Минобороны Ирана высказался о дальнейших действиях против США
Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак.
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Поклонник «Ведьмака» заменил лицо чародейке Йеннифэр из Венгерберга, которую в сериале от Netflix сыграла актриса Аня Чалотра.
Авто
Современные моторные масла могут сломать двигатель
Отмечается, что рекомендуемые масла стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE избавляют автомобилистов от некоторых проблем, но при этом сокращают срок службы двигателя.
Происшествия
На севере Москвы загорелись бытовки
Происшествия
Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены
Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека.
Хоккей
ЦСКА победил «Динамо» в московском дерби в матче КХЛ
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
Политика
Путин и Эрдоган отреагировали на убийство иранского генерала
Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после предпринятых иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) ракетных обстрелов американских баз в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
Экономика
В 2019 году в России ввели 3,5 Гвт новых генерирующих мощностей
По данным министерства, за семь лет в РФ в эксплуатацию введено 45 ГВт новых генерирующих мощностей, 250 тыс. км линий электропередач и 165 тыс. МВА трансформаторных мощностей, привлечено более 6,0 трлн рублей инвестиций, на 15 % обновлены основные фонды, существенно выросли резервы мощности в единой энергосистеме.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Происшествия
Очевидец крушения украинского самолёта в Иране рассказал о случившемся
Очевидец крушения украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, рассказал журналистам о случившемся.
Происшествия
Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании
Неизвестный мужчина на автомобиле заехал на территорию аэропорта украинского города Одесса и заявил, что терминал заминирован.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
Наука