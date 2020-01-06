Обыкновенные акции горно-металлургической компании «Мечел» Игоря Зюзина за два рабочих дня на Московской бирже подорожали более чем на 65%. В понедельник цена акций «Мечела» выросла на 21% и достигла на закрытии 75,6 рубля. В среду в 13:00 мск цена бумаги поднималась до 104 рублей.

Акции «Мечела» подорожали более чем на 65% за два дня

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