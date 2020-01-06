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Армия и оружие В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.

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