Экономика
ВедомостиАкции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Армия и оружие
Трамп: ни один американец не пострадал при атаках Ирана
Президент США Дональд Трамп сделал заявление после ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Общество
Названы самые качественные российские товары
Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Политика
EASA рекомендовало прекратить полеты над Ираком
«В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полетов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности», — сказала представитель агентства Джанет Норткот.
Общество
Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили
Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Армия и оружие
СМИ опубликовали спутниковое фото последствий иранского удара
На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
Здоровье
В Китае госпитализировали уже 59 человек с неизвестной пневмонией
Общество
Карлос Гон провел пресс-конференцию после побега из Японии в Ливан
Большую часть своей речи Гон посвятил судебной системе Японии, устроившей настоящий произвол.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Общество
Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Армия и оружие
В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Футбол
«Аякс» хочет вернуть де Лихта
«Аякс» рассчитывает вернуть из «Ювентуса» защитника Маттайса де Лихта. Как сообщает A Bola, речь идёт об аренде до конца сезона 2019/2020.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Авто
В Сети появился концепт Lada Vesta Premium
Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Теннис
Определились все четвертьфинальные пары ATP Cup
На командном турнире ATP Cup определились все пары четвертьфиналистов. Последним участником плей-офф стала сборная Канады.
Политика
Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.
Происшествия
В Оттаве произошла массовая стрельба
В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Гаджеты
Выходит новая версия хита продаж Redmi Note 8 Pro
Уже завтра желающие смогут купить Redmi Note 8 Pro в новом ярком цвете Orange Twilight, причем покупателям будут предложены две версии, оснащенные 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
Происшествия
День траура объявлен в Иране после двух трагедий
День траура объявлен в Иране 9 января. Об этом сообщил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии в Twitter.
Хоккей
Овечкин обошел Гретцки по количеству голевых дублей в НХЛ
Гаджеты
Представили защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Гаджеты
Названы самые мощные бюджетные смартфоны декабря 2019 года
Самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G. Он имеет 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.