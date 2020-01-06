Экономика
ВедомостиАкции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
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Армия и оружие
Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Происшествия
В Приморье опубликовали видео скандального инцидента в стоматологии
Ранее администрация Уссурийского городского округа в инстаграм-паблике mark2_che прокомментировала видео с записью инцидента в одном из медицинских учреждений города.
Политика
Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы в Канаде
Один человек погиб, и трое пострадали в результате стрельбы в канадской столице Оттаве.
Политика
В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
Армия и оружие
CNN опубликовала фото последствий ракетной атаки Ирана
Телекомпания CNN опубликовала спутниковый снимок Planet Labs Inc, на котором запечатлены повреждения на военной базе Айн аль-Асад в Ираке.
Авто
Новый внедорожник Toyota дебютирует во второй половине 2020 года
Премьера новинки запланирована на вторую половину 2020 года.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Футбол
Фанат «Бенфики» пробежал голым по улице, он обещал это сделать, если клуб купит Вайгля
Ранее фанат пообещал, что сделает это, если лиссабонцы купят полузащитника "Боруссии" Юлиана Вайгля.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Авто
Марка Ravon выпустит конкурента Lada
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Авто
Составили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные машины с «автоматом» в России.
Политика
Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран
Самолёт Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран, где в среду, 8 января, произошло крушение украинского лайнера компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).
Футбол
Бывший форвард «Ювентуса» проведёт в тюрьме 3,5 года
Бывший форвард «Ювентуса» Фабрицио Микколи проиграл апелляцию и приговорён к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
Политика
Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток»
В церемонии запуска участвовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также министры энергетики обеих стран.
Кино
В сериале «Сваты» появится новый юный персонаж
Новый детский персонаж появится в очередном сезоне украинско-российского сериала "Сваты", сообщает 53news.
Политика
В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану
В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
Футбол
Скопинцев стал игроком «Динамо»
Как и сообщал «СЭ», «Динамо» приобрел у «Краснодара» Дмитрия Скопинцева. Контракт рассчитан на 4,5 года.
Шоу-бизнес
Саша Зверева прокомментировала слухи о четвертой беременности
На своей странице в Instagram Александра Зверева продемонстрировала стройную фигуру и таким образом опровергла слухи о беременности.
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
В недавнем обновлении глобальной прошивки MIUI Global ROM представлена обновлённая версия MIUI Launcher.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Экономика
«Яндекс» выходит на связь
Компания задумалась о запуске виртуального сотового оператора По данным "Ъ", "Яндекс" изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".