Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Мечела» подорожали на 29%

Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
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Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

РБК12:46

«Мечел» начал год взлетом на 20%

Expert.ru06 января в 12:41

Акции «Мечела» подорожали на 29%

Ведомости08:34

Акции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%

ТАСС08:02

Акции «Мечела» подорожали на 28%

Коммерсантъ07:53

Акции российской компании неожиданно подскочили более чем на 65%

Реальное время10:04

Акции «Мечела» на торгах 6 января взлетели почти на 12%

DP.RU06 января в 07:58
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:01, Ашберн
Армия и оружие

Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
DP.RU 03:57
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera 05 января в 17:35
Происшествия

В Приморье опубликовали видео скандального инцидента в стоматологии

Ранее администрация Уссурийского городского округа в инстаграм-паблике mark2_che прокомментировала видео с записью инцидента в одном из медицинских учреждений города.
Prim.News 06 января в 13:14
Политика

Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
РБК 16:03
Происшествия

Один человек погиб в результате стрельбы в Канаде

Один человек погиб, и трое пострадали в результате стрельбы в канадской столице Оттаве.
Известия 09:36
Политика

В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
РИА Новости 05:37
Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru 18:23
Армия и оружие

CNN опубликовала фото последствий ракетной атаки Ирана

Телекомпания CNN опубликовала спутниковый снимок Planet Labs Inc, на котором запечатлены повреждения на военной базе Айн аль-Асад в Ираке.
Московский Комсомолец 13:57
Авто

Новый внедорожник Toyota дебютирует во второй половине 2020 года

Премьера новинки запланирована на вторую половину 2020 года.
Letnews.ru 18:58
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Кино

Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»

Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Московский Комсомолец 18:50
Футбол

Фанат «Бенфики» пробежал голым по улице, он обещал это сделать, если клуб купит Вайгля

Ранее фанат пообещал, что сделает это, если лиссабонцы купят полузащитника "Боруссии" Юлиана Вайгля.
Sport.ru 17:29
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Кино

Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Cyber.sports.ru 06:43
Наука

Установлена роль стволовых клеток в развитии рака желудка

Anonsens 05:32
Авто

Марка Ravon выпустит конкурента Lada

Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Автоновости дня 12:28
Авто

Составили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные машины с «автоматом» в России.
Автоновости дня 06 января в 02:01
Политика

Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран

Самолёт Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран, где в среду, 8 января, произошло крушение украинского лайнера компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).
RT на русском 18:41
Футбол

Бывший форвард «Ювентуса» проведёт в тюрьме 3,5 года

Бывший форвард «Ювентуса» Фабрицио Микколи проиграл апелляцию и приговорён к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
Евро-футбол.ру 15:20
Футбол

«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

Вести.Ru 16:15
Политика

Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток»

В церемонии запуска участвовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также министры энергетики обеих стран.
Ведомости 08:27
Кино

В сериале «Сваты» появится новый юный персонаж

Новый детский персонаж появится в очередном сезоне украинско-российского сериала "Сваты", сообщает 53news.
Суть событий 12:25
Политика

В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану

В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Комсомольская правда 17:25
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
RT на русском 06 января в 22:44
Футбол

Скопинцев стал игроком «Динамо»

Как и сообщал «СЭ», «Динамо» приобрел у «Краснодара» Дмитрия Скопинцева. Контракт рассчитан на 4,5 года.
Спорт-Экспресс вчера в 03:05
Шоу-бизнес

Саша Зверева прокомментировала слухи о четвертой беременности

На своей странице в Instagram Александра Зверева продемонстрировала стройную фигуру и таким образом опровергла слухи о беременности.
RuNews24.ru 03:35
Гаджеты

У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции

В недавнем обновлении глобальной прошивки MIUI Global ROM представлена обновлённая версия MIUI Launcher.
iXBT.com 06 января в 10:38
Культура

Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Lenta.ru 16:53
Экономика

«Яндекс» выходит на связь

Компания задумалась о запуске виртуального сотового оператора По данным "Ъ", "Яндекс" изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора.
Коммерсантъ 17:24
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Как работают Яндекс.Новости?
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