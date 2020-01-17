Основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении в Якутии, одном из крупнейших в мире угольных месторождений (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля).

с чего всё началось

Обыкновенные акции «Мечела» подскочили на 6,6%, до ₽102,6 по состоянию на 13:44 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Привилегированные акции выросли на 4,16%, до ₽111,45.

Акции «Мечела» подскочили на 6% после сообщений о продаже Эльги

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