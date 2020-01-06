Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 21,3% и достигли 97 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:40 мск.

Акции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%

Гаджеты Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.

Происшествия У жителя Петербурга нашли на балконе мумию По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

Спорт Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за простуды Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), пропустит соревнования из-за простуды, сообщает NRK со ссылкой на лыжную федерацию Норвегии.

Происшествия МАУ опубликовала список экипажа разбившегося авиалайнера Пресс-служба украинской компании «Международные авиалинии Украины» опубликовала список экипажа самолета, потерпевшего крушение 8 января незадолго после вылета из аэропорта столицы Ирана.

Политика Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток» На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.

Политика Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по ситуации в Иране Ответный шаг Ирана – бомбардировка американских авиабаз в Ираке – не способствует, по мнению Путина и Эрдогана, поиску решения сложных проблем Ближнего Востока, а ведет к новому витку нестабильности.

Гаджеты Представлена технология рейтрейсинга, подходящая для PC и смартфонов Израильская компания Adshir представила своё программное обеспечение LocalRay, которое, как утверждается, позволит запускать игры с трассировкой лучей на смартфонах и планшетах.

Гаджеты Китайцы представили смартфон с экраном совершенно нового типа Как отмечают в компании-производителе, серийное производство цветных экранов нового поколения начнется во втором квартале этого года, а уже в третьем планируется выход серийных устройств, оснащенных такими дисплеями.

Гаджеты Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.

Хоккей Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Общество Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.