Экономика
ТАССАкции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%
Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 21,3% и достигли 97 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:40 мск.
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Гаджеты
Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Шоу-бизнес
Андрей Губин отказался вернуться на сцену
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
Спорт
Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за простуды
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), пропустит соревнования из-за простуды, сообщает NRK со ссылкой на лыжную федерацию Норвегии.
Происшествия
МАУ опубликовала список экипажа разбившегося авиалайнера
Пресс-служба украинской компании «Международные авиалинии Украины» опубликовала список экипажа самолета, потерпевшего крушение 8 января незадолго после вылета из аэропорта столицы Ирана.
Футбол
«Бавария» не смогла договориться о трансфере Заа
Согласно источнику, чемпион Германии хотел арендовать игрока до конца сезона, однако, клубы не смогли уладить детали соглашения.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима
Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по ситуации в Иране
Ответный шаг Ирана – бомбардировка американских авиабаз в Ираке – не способствует, по мнению Путина и Эрдогана, поиску решения сложных проблем Ближнего Востока, а ведет к новому витку нестабильности.
Гаджеты
Представлена технология рейтрейсинга, подходящая для PC и смартфонов
Израильская компания Adshir представила своё программное обеспечение LocalRay, которое, как утверждается, позволит запускать игры с трассировкой лучей на смартфонах и планшетах.
Гаджеты
Китайцы представили смартфон с экраном совершенно нового типа
Как отмечают в компании-производителе, серийное производство цветных экранов нового поколения начнется во втором квартале этого года, а уже в третьем планируется выход серийных устройств, оснащенных такими дисплеями.
Гаджеты
Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Футбол
Хитцльшпергер: «Рад, что шесть лет назад я совершил каминг-аут»
Бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер признался, что не пожалел о своем решении совершить каминг-аут.
Футбол
Де Брюйне: «Над тактикой в матче против МЮ поработали 15 минут утром»
Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал победу над МЮ в первом полуфинальном матче Кубка Лиги:Мы поработали 15 минут утром над тем, что Бернарду Силва будет играть в роли ложной девятки.
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Кино
Режиссер «Легенды № 17» объяснил провал фильмов неготовностью зрителей
Успех фильма в прокате зависит исключительно от желания зрителя начать «общение» с картиной.
Армия и оружие
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США
В интернете опубликованы новые видеозаписи ракетного удара по базе США в Ираке. Видео показывает иранский телеканал Press TV.
Происшествия
В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян
Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.