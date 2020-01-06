Экономика

ТАССТАССАкции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%

Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 21,3% и достигли 97 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:40 мск.
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Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

РБК12:46

Акции российской компании неожиданно подскочили более чем на 65%

Реальное время10:04

Акции «Мечела» на торгах 6 января взлетели почти на 12%

DP.RU06 января в 07:58

Акции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%

ТАСС08:02

Акции «Мечела» подорожали на 28%

Коммерсантъ07:53

«Мечел» начал год взлетом на 20%

Expert.ru06 января в 12:41

Акции «Мечела» подорожали на 29%

Ведомости08:34
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Гаджеты

Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
ToDay News Ufa 06:52
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета 12:25
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Андрей Губин отказался вернуться на сцену

Что происходит 07:53
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Технологии

Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
ToDay News Ufa 02:14
Спорт

Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за простуды

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), пропустит соревнования из-за простуды, сообщает NRK со ссылкой на лыжную федерацию Норвегии.
Чемпионат 11:53
Политика

Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

ТВ Центр 05:06
Происшествия

МАУ опубликовала список экипажа разбившегося авиалайнера

Пресс-служба украинской компании «Международные авиалинии Украины» опубликовала список экипажа самолета, потерпевшего крушение 8 января незадолго после вылета из аэропорта столицы Ирана.
REGNUM 07:36
Футбол

«Бавария» не смогла договориться о трансфере Заа

Согласно источнику, чемпион Германии хотел арендовать игрока до конца сезона, однако, клубы не смогли уладить детали соглашения.
ProstoProSport 12:23
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Политика

Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима

Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии.
Российская газета 11:06
Хоккей

Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

РИА Новости 03:58
Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

Lenta.ru 10:32
Происшествия

Очевидец крушения украинского самолёта в Иране рассказал о случившемся

News.ru 09:09
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Политика

Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по ситуации в Иране

Ответный шаг Ирана – бомбардировка американских авиабаз в Ираке – не способствует, по мнению Путина и Эрдогана, поиску решения сложных проблем Ближнего Востока, а ведет к новому витку нестабильности.
Ведомости 10:02
Гаджеты

Представлена технология рейтрейсинга, подходящая для PC и смартфонов

Израильская компания Adshir представила своё программное обеспечение LocalRay, которое, как утверждается, позволит запускать игры с трассировкой лучей на смартфонах и планшетах.
Игромания.ру 12:45
Гаджеты

Китайцы представили смартфон с экраном совершенно нового типа

Как отмечают в компании-производителе, серийное производство цветных экранов нового поколения начнется во втором квартале этого года, а уже в третьем планируется выход серийных устройств, оснащенных такими дисплеями.
Planet Today 06:48
Гаджеты

Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов

Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Дождь вчера в 09:38
Футбол

Хитцльшпергер: «Рад, что шесть лет назад я совершил каминг-аут»

Бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер признался, что не пожалел о своем решении совершить каминг-аут.
Sport24.ru 12:26
Футбол

Де Брюйне: «Над тактикой в матче против МЮ поработали 15 минут утром»

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал победу над МЮ в первом полуфинальном матче Кубка Лиги:Мы поработали 15 минут утром над тем, что Бернарду Силва будет играть в роли ложной девятки.
Soccer.ru 12:35
Хоккей

Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Общество

Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Коммерсантъ 06:33
Кино

Режиссер «Легенды № 17» объяснил провал фильмов неготовностью зрителей

Успех фильма в прокате зависит исключительно от желания зрителя начать «общение» с картиной.
Телеканал 360° 10:35
Армия и оружие

Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США

В интернете опубликованы новые видеозаписи ракетного удара по базе США в Ираке. Видео показывает иранский телеканал Press TV.
Российская газета 09:07
Происшествия

В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян

Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
РБК 12:00
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