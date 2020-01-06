Экономика

РБКРБКАкции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

За первые три торговых дня 2020 года стоимость бумаг горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» выросла на Московской бирже более чем на 58% — с 63,14 руб. на закрытии торгов 30 декабря до 99,8 руб. к закрытию торгов 8 января, следует из материалов биржи.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют
 данные торгов на 16.09 мск.
Ведомостивчера в 08:34

Подробнее о событии

Акции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%

ТАССвчера в 08:02

Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

РБКвчера в 12:46

Акции «Мечела» подорожали на 29%

Ведомостивчера в 08:34

Акции «Мечела» подорожали более чем на 65% за два дня

Forbesвчера в 08:24

Акции «Нижнекамскнефтехима» в начале года выросли на 30%

БИЗНЕС Online02:00

Акции «Мечела» подорожали на 28%

Коммерсантъвчера в 07:53

Акции «Мечела» на торгах 6 января взлетели почти на 12%

DP.RU06 января в 07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

BaltNews.ee 09:46
Политика

Трамп заявил о «подозрениях» из-за крушения самолёта в Иране

RT на русском 13:04
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском 12:23
Технологии

«Доктор Веб» подал иск к Роскачеству из-за рейтинга антивирусов

Антивирусная компания «Доктор Веб» подала иск к АНО «Российская система качества» (Роскачество), следует из картотеки арбитражных дел.
Rambler News Service 10:50
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Армия и оружие

Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции

«Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.
Взгляд.ру 08:27
Политика

Зеленский обсудил с президентом Ирана крушение Boeing

Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Хасан Роухани обсудили по телефону крушение около Тегерана самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сообщила пресс-служба украинского лидера.
Rambler News Service 11:26
Политика

Росавиация рекомендует усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендует перевозчикам усилить меры безопасности при осуществлении полетов в ближневосточный регион, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальную телеграмму агентства.
Газета.Ru 13:01
Наука

Как продлить жизнь на 10 лет, рассказали ученые

Пять полезных привычек, которые позволят продлить жизнь на 10 лет, назвали специалисты Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук, пишет British Medical Journal.
Sputnik Кыргызстан вчера в 23:19
Футбол

РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства

Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
РБК 09:41
Экономика

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
РБК 08:21
Происшествия

В ЦБ РФ опровергли сообщение о взрыве газового баллона в офисе

Информация о взрыве газового баллона при проведении ремонтных работ в офисе Центрального банка РФ на Неглинной улице в центре Москвы не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.
Интерфакс 04:45
Экономика

Акции «Распадской» подорожали на фоне пожаров в Австралии

Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро" и "Интер РАО", среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля дорожают на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.
Интерфакс 09:09
Авто

Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Автоновости дня 05:41
Транспорт

Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму

Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Известия 07:03
Происшествия

Кровавую расправу над боевиком «АТО» устроили под Одессой

«Янгол» уверен, что такими методами украинская власть постепенно избавится от всех неугодных карателей и боевиков.
Rusvesna.su 05:11
Происшествия

Иран опубликовал отчет о причинах крушения украинского Boeing 737

Znak.com 02:33
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

Югополис 04:27
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Армия и оружие

Посольство США в Багдаде атаковали во второй раз

Посольство США в Багдаде вновь подверглось нападению. Около пяти снарядов разорвалось в квартале, где расположены правительственные здания.
ТК Звезда 06 января в 01:28
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Общество

«Поймай рыцаря»: первый за три месяца тизер нового Batman: Arkham

Аналогичная запись была и у первого тизера. Судя по всему, это новый логотип полицейского департамента Готэма.
Игромания.ру 10:20
Авто

Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов

Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
iReactor 12:40
Экономика

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
РБК 03:38
Наука

Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Московский Комсомолец 08:29
Биатлон

Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций

Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 11:45
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»

Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
ТК Звезда вчера в 17:17
Армия и оружие

Путин призвал укрепить статус РФ как морской державы

Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ заявил, что страна должна укрепить свой статус морской державы.
Московский Комсомолец 09:34
Кино

Новый трейлер «Хищных птиц» рассказал, почему героини стали командой

iReactor 12:09
Происшествия

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
BFM.ru 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное