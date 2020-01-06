с чего всё началось

За первые три торговых дня 2020 года стоимость бумаг горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» выросла на Московской бирже более чем на 58% — с 63,14 руб. на закрытии торгов 30 декабря до 99,8 руб. к закрытию торгов 8 января, следует из материалов биржи.

Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

Армия и оружие Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции «Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.

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Политика Росавиация рекомендует усилить безопасность при полетах на Ближний Восток Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендует перевозчикам усилить меры безопасности при осуществлении полетов в ближневосточный регион, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальную телеграмму агентства.

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