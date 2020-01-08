Экономика
РБКАкции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%
За первые три торговых дня 2020 года стоимость бумаг горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» выросла на Московской бирже более чем на 58% — с 63,14 руб. на закрытии торгов 30 декабря до 99,8 руб. к закрытию торгов 8 января, следует из материалов биржи.
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