Экономика

РБКРБКАкции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

За первые три торговых дня 2020 года стоимость бумаг горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» выросла на Московской бирже более чем на 58% — с 63,14 руб. на закрытии торгов 30 декабря до 99,8 руб. к закрытию торгов 8 января, следует из материалов биржи.
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Акции «Мечела» подорожали более чем на 65% за два дня

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Коммерсантъвчера в 07:53
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Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»

Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
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Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников

После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
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Появилось видео крушения украинского лайнера в Тегеране

В сети появилось видео момента крушения Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
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В Лозанне открываются юношеские Олимпийские Игры

9 января в швейцарской Лозанне стартуют зимние юношеские Олимпийские Игры.
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Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену

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По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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