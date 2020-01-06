Экономика

РБКРБКАкции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

Значительный рост показали и привилегированные акции "Мечела", с момента начала торгов 2020 года они подорожали на 28,84% — с 89,1 руб. до 114,8 руб. При этом на пике стоимость бумаг поднималась 8 января до 123,6 руб. (+ 38, 7 %).
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с чего всё началось
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют
 данные торгов на 16.09 мск.
Ведомостивчера в 08:34

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Акции «Нижнекамскнефтехима» в начале года выросли на 30%

БИЗНЕС Online02:00

Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

РБКвчера в 12:46

Акции «Мечела» подорожали на 28%

Коммерсантъвчера в 07:53

Акции «Мечела» подорожали на 29%

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Акции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%

ТАССвчера в 08:02

Акции российской компании неожиданно подскочили более чем на 65%

Реальное времявчера в 10:04

Акции «Мечела» на торгах 6 января взлетели почти на 12%

DP.RU06 января в 07:58
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Армия и оружие

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Иран в ближайшем будущем «более жестко» отомстит США после убийства генерала Касема Сулеймани.
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РИА Новости вчера в 15:23
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Названа стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»

Проект должен быть завершен к концу 2020 года.
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Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
ТАСС 03:31
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Космос

Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету

Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, обнаружили экзопланету близкого к Земле размера, обращающуюся вокруг звезды TOI 700.
REGNUM 07 января в 07:13
Происшествия

Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео

VSE42.RU вчера в 22:26
Общество

ОСК оценит ущерб «Адмиралу Кузнецову» от пожара к концу января

Точная оценка ущерба, который авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" получил при пожаре в середине декабря, будет дана к концу января, когда на корабле завершит работу комиссия, расследующая причины пожара, пообещал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Интерфакс 04:03
Происшествия

Хабаровская семья, чей ребенок замерз на балконе, не состояла на учете

РИА Новости 02:00
Происшествия

В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня

Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
REGNUM 03:22
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

РИА Новости вчера в 23:27
Наука

Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Газета.Ru 01:33
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом

Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Pravda.Ru 00:50
Политика

Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
РИА Новости 03:13
Культура

Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего

Американская академия киноискусств приняла решение провести церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2020 году второй год подряд без ведущего, сообщается в среду, 8 января, в Twitter организации.
Известия вчера в 16:37
Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed заявлен к производству в России

Производство новинки локализуют на калининградском заводе «Автотор», а продавать ее можно будет с 20 января, как только сертификат вступит в силу.
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Общество

В России отменят приказ о льготе по налогу на холостяков

С 1 января 2021 года могут отменить, например, приказ Министерства социального обеспечения РСФСР 1988 года "О дополнительном отпуске медицинских и аптечных работников".
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Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
StarHit.ru 03:00
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Экономика

Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
REGNUM 01:58
Армия и оружие

В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах

Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
RT на русском 02:37
Авто

Марка Ravon выпустит конкурента Lada

Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Автоновости дня вчера в 12:28
Происшествия

Открытое письмо: Шамсутдинов попросил прощения у семей своих жертв

Газета.Ru 02:58
Кино

Саратовская школа прославилась благодаря «Союзу спасения»

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Общество

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
РИА Новости вчера в 20:58
Политика

Ивановскую внутреннюю политику усилили перед выборами

Издание отмечает, что назначение «расценивается как усиление блока внутренней политики в выборный год».
REGNUM 04:00
Политика

«Турецкий поток» запущен: что даст газопровод Европе

ТВ Центр 01:30
Общество

В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
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Шоу-бизнес

Иван Ургант изменил прическу и визуально помолодел на 10 лет

Kleo.ru 03:49
Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 03:57
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