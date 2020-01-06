с чего всё началось

Значительный рост показали и привилегированные акции "Мечела", с момента начала торгов 2020 года они подорожали на 28,84% — с 89,1 руб. до 114,8 руб. При этом на пике стоимость бумаг поднималась 8 января до 123,6 руб. (+ 38, 7 %).

Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Общество ОСК оценит ущерб «Адмиралу Кузнецову» от пожара к концу января Точная оценка ущерба, который авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" получил при пожаре в середине декабря, будет дана к концу января, когда на корабле завершит работу комиссия, расследующая причины пожара, пообещал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Происшествия В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.

Культура Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего Американская академия киноискусств приняла решение провести церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2020 году второй год подряд без ведущего, сообщается в среду, 8 января, в Twitter организации.

Авто Кросс-хэтч Kia XCeed заявлен к производству в России Производство новинки локализуют на калининградском заводе «Автотор», а продавать ее можно будет с 20 января, как только сертификат вступит в силу.

Экономика Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.