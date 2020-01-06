Экономика
РБКАкции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%
Значительный рост показали и привилегированные акции "Мечела", с момента начала торгов 2020 года они подорожали на 28,84% — с 89,1 руб. до 114,8 руб. При этом на пике стоимость бумаг поднималась 8 января до 123,6 руб. (+ 38, 7 %).
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с чего всё началось
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.Ведомостивчера в 08:34
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Армия и оружие
Иран предупредил о «более жесткой мести» в адрес США
Иран в ближайшем будущем «более жестко» отомстит США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Армия и оружие
Названа стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»
Проект должен быть завершен к концу 2020 года.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Космос
Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету
Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, обнаружили экзопланету близкого к Земле размера, обращающуюся вокруг звезды TOI 700.
Происшествия
Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео
Общество
ОСК оценит ущерб «Адмиралу Кузнецову» от пожара к концу января
Точная оценка ущерба, который авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" получил при пожаре в середине декабря, будет дана к концу января, когда на корабле завершит работу комиссия, расследующая причины пожара, пообещал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Происшествия
В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Политика
Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
Культура
Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего
Американская академия киноискусств приняла решение провести церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2020 году второй год подряд без ведущего, сообщается в среду, 8 января, в Twitter организации.
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed заявлен к производству в России
Производство новинки локализуют на калининградском заводе «Автотор», а продавать ее можно будет с 20 января, как только сертификат вступит в силу.
Общество
В России отменят приказ о льготе по налогу на холостяков
С 1 января 2021 года могут отменить, например, приказ Министерства социального обеспечения РСФСР 1988 года "О дополнительном отпуске медицинских и аптечных работников".
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
Армия и оружие
В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах
Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
Авто
Марка Ravon выпустит конкурента Lada
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Кино
Саратовская школа прославилась благодаря «Союзу спасения»
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Политика
Ивановскую внутреннюю политику усилили перед выборами
Издание отмечает, что назначение «расценивается как усиление блока внутренней политики в выборный год».
Общество
В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.