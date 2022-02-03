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Акции Meta подешевели более чем на 22% на фоне падения прибыли

Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20% с $28 млрд до $33,67 млрд, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (с $11,22 млрд до $10,28 млрд).
Ведомости
В ходе расширенных торгов на бирже NASDAQ акции компании к 10:23 мск подешевели до $249 за бумагу, что на 22,89% ниже уровня закрытия в среду, 2 февраля.
Ведомости
Meta сообщает, что число ежедневных активных пользователей соцсети Facebook несколько снизилось в четвертом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим, что стало прецедентом в истории компании.
Комсомольская правда
В первом квартале Meta ожидает роста выручки на 3-11%, до 27-29 миллиарда долларов в годовом выражении.
ПРАЙМ

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