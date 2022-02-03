ВедомостиАкции Meta подешевели более чем на 22% на фоне падения прибылиНесмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20% с $28 млрд до $33,67 млрд, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (с $11,22 млрд до $10,28 млрд).ВедомостиВ ходе расширенных торгов на бирже NASDAQ акции компании к 10:23 мск подешевели до $249 за бумагу, что на 22,89% ниже уровня закрытия в среду, 2 февраля.ВедомостиMeta сообщает, что число ежедневных активных пользователей соцсети Facebook несколько снизилось в четвертом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим, что стало прецедентом в истории компании.Комсомольская правдаВ первом квартале Meta ожидает роста выручки на 3-11%, до 27-29 миллиарда долларов в годовом выражении.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаНовые ИзвестияRB.RUРБК ИнвестицииГазета.RuГлагоLКомсомольская правдаT24Пепелац НьюсПодробнее о событииАкции Facebook обвалились на 20% после слабой отчетностиКоммерсантъ04:39Акции Meta обвалились на 22% на постторгах после публикации финансового отчетаПРАЙМ17:29Акции Meta упали на 23 процента после публикации отчетностиLenta.ru02:24Акции Meta упали более чем на 23% и потянули за собой бумаги других соцсетейForbes20:40Акции Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетностиТАСС18:06Акции Facebook обвалились на 22% после публикации финансового отчетаГазета.Ru17:45Акции Meta подешевели более чем на 22% на фоне падения прибылиВедомости02:57Показать ещёОценить50Поделиться