Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20% с $28 млрд до $33,67 млрд, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (с $11,22 млрд до $10,28 млрд).