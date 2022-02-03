Будьте в Плюсе

Акции Meta подешевели более чем на 22% на фоне падения прибыли

Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20% с $28 млрд до $33,67 млрд, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (с $11,22 млрд до $10,28 млрд).
Ведомости
В ходе расширенных торгов на бирже NASDAQ акции компании к 10:23 мск подешевели до $249 за бумагу, что на 22,89% ниже уровня закрытия в среду, 2 февраля.
Ведомости
Meta сообщает, что число ежедневных активных пользователей соцсети Facebook несколько снизилось в четвертом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим, что стало прецедентом в истории компании.
Комсомольская правда
В первом квартале Meta ожидает роста выручки на 3-11%, до 27-29 миллиарда долларов в годовом выражении.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Акции Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетности
ТАСС18:06
Отчет Meta не воодушевил инвесторов - рекламный бизнес под давлением
Finam.Ru05:04
Meta в IV квартале снизила чистую прибыль на 8%
Интерфакс22:52
Акции владельца Facebook упали на 22% на фоне падения прибыли
Эхо Москвы06:25
Акции Meta обвалились на 22% на постторгах после публикации финансового отчета
ПРАЙМ17:29
Banco Santander более чем в 8 раз увеличил чистую прибыль в 4-м квартале
Финмаркетвчера в 04:24
С чистой прибылью завершила Chevron 2021 год
OilCapital.ru1 февраля в 07:09

Интересное

Глава Чечни Кадыров назвал встречу с президентом Путиным доброй

Рамзан Кадыров рассказал о вопросах, который обсуждались на его встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости06:25

В Тульской области на улице обнаружена человеческая голова

В Тульской области следственные органы начали проверку в связи с обнаруженной на улице города Щекино человеческой головой, сообщили местные СМИ 3 февраля.
REGNUM05:56

ЕК: ковид-сертификат могут выдать привитым вакциной из РФ и бустером, разрешенным в ЕС

Европейский ковид-сертификат могут выдать в том числе тем, кто привит российской вакциной от коронавируса, хотя ни одна из них пока не зарегистрирована в Евросоюзе.
Lenta.ru06:32

«Яндекс» раскроет пользователям данные о формировании цен на такси

В компании добавили также, что на цену поездки влияют несколько факторов - от спроса на поездки в том районе, где пользователь вызывает такси, от пробок на дорогах или от погодных условий.
Российская газета06:29

Лукашенко: Белоруссия планирует закупать у России почти всю участвующую в учениях технику

Освоение белорусскими военными современной военной техники, привезенной из России, является основной целью совместных учений «Союзная решимость», заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает БелТА.
РБК05:05

МИД Белоруссии: послу Украины заявлен протест из-за нарушения границы военным дроном

Белоруссия заявила «решительный протест» Украине в связи с нарушением украинским разведывательным беспилотником государственной границы страны.
РБК04:01

Помощница Градского рассказала о его отношении к Марине Коташенко

Бывшая помощница Александра Градского Елена рассказала об отношениях артиста с Мариной Коташенко.
Дни24вчера в 15:05

В Петербурге опровергли увольнение главы отдела ГИБДД после громкой драки

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли сообщения ряда СМИ об увольнении начальника отдела ГИБДД по Василеостровскому району, чей сотрудник во время конфликта в отделе полиции сломал руку женщине-оперуполномоченному уголовного розыска, передает 3 февраля корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM01:52

Псаки отказалась называть «неизбежным» вторжение России на Украину

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что больше не будет называть якобы планирующееся вторжение России на Украину «неизбежным», потому что власти США не знают, принял ли такое решение президент России Владимир Путин.
Ведомости00:01

Японский учёный Йошихару Судзуки нашёл доказательства существования двух форм жидкой воды

Эксперимент Судзуки включал повышение давления небольшого количества растворенного вещества примерно до 0,6 ГПа, а затем снижение температуры до 159 К. Затем он снова поднял давление в растворе.
ГЛАС.RUвчера в 09:46