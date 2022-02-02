Чистая прибыль за 2021 год выросла на 35%, до 39,37 миллиарда долларов к предыдущему году, выручка — на 37%, до 117,929 миллиарда долларов, а разводненная чистая прибыль на акцию увеличилась до 13,77 доллара с 10,09 доллара годом ранее.