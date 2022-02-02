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Акции Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетности

По данным торговой площадки, через полтора часа после завершения торговой сессии котировки компании на электронной бирже NASDAQ упали на 22,35%.
ТАСС
После закрытия основных торгов Meta опубликовала отчет, который вызвал падение акций на постторгах.
ПРАЙМ
Компания заявила, что выручка в первом квартале составит от $27 млрд до $29 млрд, в то время как аналитики ожидали продаж в размере $30,15 млрд, по данным обзора Refinitiv.
Forbes
Чистая прибыль за 2021 год выросла на 35%, до 39,37 миллиарда долларов к предыдущему году, выручка — на 37%, до 117,929 миллиарда долларов, а разводненная чистая прибыль на акцию увеличилась до 13,77 доллара с 10,09 доллара годом ранее.
ПРАЙМ

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