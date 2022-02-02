ТАССАкции Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетностиПо данным торговой площадки, через полтора часа после завершения торговой сессии котировки компании на электронной бирже NASDAQ упали на 22,35%.ТАССПосле закрытия основных торгов Meta опубликовала отчет, который вызвал падение акций на постторгах.ПРАЙМКомпания заявила, что выручка в первом квартале составит от $27 млрд до $29 млрд, в то время как аналитики ожидали продаж в размере $30,15 млрд, по данным обзора Refinitiv.ForbesЧистая прибыль за 2021 год выросла на 35%, до 39,37 миллиарда долларов к предыдущему году, выручка — на 37%, до 117,929 миллиарда долларов, а разводненная чистая прибыль на акцию увеличилась до 13,77 доллара с 10,09 доллара годом ранее.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuT24Подробнее о событииАкции Meta рухнули на 22%Взгляд.ру21:24Meta снизила на 8% квартальную прибыль и озвучила слабый прогноз на 2022 годT2421:09Meta впервые раскроет показатели в сегменте виртуальной и дополненной реальностиFinam.Ruвчера в 08:38Акции Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетностиТАСС18:06Акции Facebook обвалились на 22% после публикации финансового отчетаГазета.Ru17:45Акции Meta обвалились на 22% на постторгах после публикации финансового отчетаПРАЙМ17:29Акции Meta упали более чем на 23% и потянули за собой бумаги других соцсетейForbes20:40Показать ещёОценить2Поделиться