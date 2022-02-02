Котировки американской компании Meta на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились почти на 22% после завершения торгов в среду после публикации квартальной отчетности со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли.
Музыкант и артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, опубликовал пост на своей странице в интернете, где посоветовал телеведущему Владимиру Соловьеву срочно пойти в аптеку и приобрести лекарства от шизофрении.
Сегодня ночью в 01:00 по Москве Sony проведет новая презентация State of Play, полностью посвященная гоночному симулятору Gran Turismo 7. В рамках презентации разработчики покажут 30 минут геймплея с PlayStation 5 и раскроют новые детали, однако некоторая информация уже просочилась в сеть.
Международная группа исследователей обнаружила в атмосфере горячей, похожей на Юпитер экзопланеты «титановый слой», который может выполнять ту же функцию, что и озоновый слой – на Земле, сообщает пресс-служба Бернского университета (Швейцария).