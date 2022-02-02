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Акции Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетности

Котировки американской компании Meta на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились почти на 22% после завершения торгов в среду после публикации квартальной отчетности со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли.
ТАСС
Несмотря на рост выручки на 20%, чистая прибыль в четвертом квартале 2021 года снизилась на 8% по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года, когда компания еще носила имя Facebook.
ТАСС
В первом квартале Meta ожидает роста выручки на 3-11%, до 27-29 миллиарда долларов в годовом выражении.
ПРАЙМ
Также в связи с масштабными инвестициями в метавселенную и ростом операционным затрат вероятно падение маржинальности.
Finam.Ru

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