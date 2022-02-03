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Акции Meta упали на 23 процента после публикации отчетности

Инвесторов разочаровала отчетность компании за IV квартал 2021 года: впервые за все время существования в Facebook снизилось число ежедневных активных пользователей, а показатели оказались ниже ожиданий рынка.
Lenta.ru
Котировки американской компании Meta на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились почти на 22% после завершения торгов в среду после публикации квартальной отчетности со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли.
ТАСС
Компания сообщила, что количество ежедневных активных пользователей (DAU) Facebook немного снизилось в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом.
Forbes
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $3,85 на акцию при выручке в $33,4 млрд.
Интерфакс

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Акции Meta упали на 23 процента после публикации отчетности
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