Инвесторов разочаровала отчетность компании за IV квартал 2021 года: впервые за все время существования в Facebook снизилось число ежедневных активных пользователей, а показатели оказались ниже ожиданий рынка.
Котировки американской компании Meta на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились почти на 22% после завершения торгов в среду после публикации квартальной отчетности со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли.
Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина применила полученное от западных стран оружие в Донбассе.
"Все распоряжения по ограничению въезда сохраняются и изменений не предполагается, но это решение позволяет создать условия для вакцинированных другими препаратами, которые находятся в Италии", - сказал Сперанца.
Митинг в центре Грозного, участники которого требовали привлечь к ответственности семью федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, собрал в среду более 400 тыс. человек, заявил ТАСС министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.