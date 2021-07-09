ТАССАкции металлургов на Мосбирже растут более чем на 3%Стоимость акций металлургическиз компаний "Северсталь", НЛМК и ММК в ходе торгов на Московской бирже выросла более чем на 3%, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:38 мск.В источникеПодробнее о событииСюжет дня: акции металлургов отскочилиExpert.ruвчера в 14:45Стоимость акций металлургических компаний выросла на МосбиржеФАНвчера в 13:40Акции металлургов на Мосбирже растут более чем на 3%ТАССвчера в 06:58Индекс РТС закрылся в пятницу ростом благодаря улучшению ситуации на мировых рынках, индекс МосБиржи чуть снизилсяФинмаркетвчера в 12:35На российских площадках в пятницу преобладали смешанные настроенияFinam.Ruвчера в 14:00Показать ещёОценить6Поделиться