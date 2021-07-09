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Акции металлургов на Мосбирже растут более чем на 3%

Стоимость акций металлургическиз компаний "Северсталь", НЛМК и ММК в ходе торгов на Московской бирже выросла более чем на 3%, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:38 мск.В источнике

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