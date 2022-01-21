ВедомостиАкции Netflix подешевели на 20% на фоне замедления роста числа подписчиковВ отчете говорится, что Netflix ожидает роста подписчиков на 2,5 млн за первые три месяца текущего года — значительно меньше, чем в I квартале прошлого года, когда прирост составил 3,98 млн.ВедомостиАналитики ожидали 6,93 млн подписчиков в первом квартале 2022 года, согласно оценкам StreetAccount, которые приводит CNBC.ForbesНа фоне публикации квартальной отчетности стоимость акций Netflix после закрытия торгов на нью-йоркской фондовой бирже упала на 20%.ТАССС 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепередачи.ТАССЧитать далееСвернутьКультуроманияКультуроманияT24Газета.RuForbesПодробнее о событииАкции Netflix упали до $508,25 за штукуLenta.ru03:41Акции Netflix подешевели на 20% на фоне замедления роста числа подписчиковВедомости02:43Netflix ожидает снижение роста числа подписчиковT2421:59Прогнозы по росту числа подписчиков сервиса Netflix не оправдалисьREGNUM23:28Число подписчиков Netflix к концу года оказалось ниже прогнозовТАСС22:40Рост числа подписчиков Netflix в IV кв. не оправдал ожиданий рынкаИнтерфакс00:39Netflix оценила будущий рост подписчиков ниже ожиданий аналитиков почти в три разаForbes18:35Показать ещёОценить9Поделиться