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Акции Netflix подешевели на 20% на фоне замедления роста числа подписчиков

В отчете говорится, что Netflix ожидает роста подписчиков на 2,5 млн за первые три месяца текущего года — значительно меньше, чем в I квартале прошлого года, когда прирост составил 3,98 млн.
Ведомости
Аналитики ожидали 6,93 млн подписчиков в первом квартале 2022 года, согласно оценкам StreetAccount, которые приводит CNBC.
Forbes
На фоне публикации квартальной отчетности стоимость акций Netflix после закрытия торгов на нью-йоркской фондовой бирже упала на 20%.
ТАСС
С 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепередачи.
ТАСС

Подробнее о событии

Акции Netflix упали до $508,25 за штуку
Lenta.ru03:41
Акции Netflix подешевели на 20% на фоне замедления роста числа подписчиков
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Netflix ожидает снижение роста числа подписчиков
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Прогнозы по росту числа подписчиков сервиса Netflix не оправдались
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Число подписчиков Netflix к концу года оказалось ниже прогнозов
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Рост числа подписчиков Netflix в IV кв. не оправдал ожиданий рынка
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