Акции американского стримингового сервиса Netflix обвалились на 25,7 процента после того, как компания заявила, что в прошлом квартале, после ухода из России, лишилась рекордного числа платных подписчиков.
Гендиректор компании Рид Хастингс заявил, что замедляющийся рост числа подписчиков побудил Netflix рассмотреть возможность введения более дешевой подписки на сервис с рекламой, как у HBO Max и Disney +.
Россия сделала Швеции и Финляндии предупреждения и проинформировала о последствиях в случае вступления в НАТО, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».