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Акции Netflix подешевели на 25 процентов на предторгах из-за снижения числа подписчиков

Акции американского стримингового сервиса Netflix обвалились на 25,7 процента после того, как компания заявила, что в прошлом квартале, после ухода из России, лишилась рекордного числа платных подписчиков.
РИА Новости
Компания прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 млн по итогам текущего квартала.
Взгляд.ру
В Netflix, в частности, заявили, что приостановка работы сервиса в России из-за ситуации вокруг Украины привела к потере 700 тысяч подписчиков.
Радио Sputnik
Гендиректор компании Рид Хастингс заявил, что замедляющийся рост числа подписчиков побудил Netflix рассмотреть возможность введения более дешевой подписки на сервис с рекламой, как у HBO Max и Disney +.
Ведомости

Подробнее о событии

Акции Netflix подешевели на 25 процентов на предторгах из-за снижения числа подписчиков
РИА Новости01:27
Акции Netflix упали на 25,7% на фоне новостей о потере 200 тыс. подписчиков
ТАСС23:24
Число подписок на Netflix впервые снизилось
Интерфакс17:25
Netflix начнет «сокращать» расходы на контент после потери подписчиков
Газета.Ru20:40
Акции Netflix упали в цене на 25% после первой за 10 лет потери платных подписчиков
Forbes18:41
Netflix сообщил о потере подписчиков из-за ситуации вокруг Украины
РБК23:22
Акции Netflix упали на 25% после объявления о потере 200 тысяч подписчиков
Sports.ru17:20

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