Будьте в Плюсе

Акции Netflix подешевели на 25 процентов на предторгах из-за снижения числа подписчиков

Акции американского стримингового сервиса Netflix обвалились на 25,7 процента после того, как компания заявила, что в прошлом квартале, после ухода из России, лишилась рекордного числа платных подписчиков.
РИА Новости
Акции на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 26%, Netflix потерял порядка 40% своей рыночной стоимости.
Life.ru
Компания прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 млн по итогам текущего квартала.
Взгляд.ру
Netflix прогнозирует, что потеряет еще 2 млн подписчиков.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Netflix начнет «сокращать» расходы на контент после потери подписчиков
Газета.Ru20:40
Акции Netflix подешевели на 25 процентов на предторгах из-за снижения числа подписчиков
РИА Новости01:27
Акции Netflix упали на 25,7% на фоне новостей о потере 200 тыс. подписчиков
ТАСС23:24
Netflix сообщил о потере подписчиков из-за ситуации вокруг Украины
РБК23:22
Акции Netflix рухнули после отчета: что не понравилось инвесторам
Forbes08:03
Число подписок на Netflix впервые снизилось
Интерфакс17:25
Акции Netflix упали на 25% после объявления о потере 200 тысяч подписчиков
Sports.ru17:20

Интересное

Британский генерал Бэрронс заявил о неготовности НАТО к конфликту с Россией

Североатлантический альянс стремится избежать конфронтации с Россией, поскольку не готов к нему.
RT на русском09:03

В Херсоне нашли мертвым поддерживавшего Россию блогера Кулешова

По информации СМИ, Кулешов поддерживал российскую спецоперацию по защите Донбасса.
Известия08:56

Путин поддержал идею поднятия флага и исполнения гимна в школах

Президент России Владимир Путин поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах.
RT на русском08:10

Минобороны Китая потребовало от США не использовать украинский кризис для угроз Пекину

«Китай требует, чтобы США прекратили военные провокации на море и не использовали украинский вопрос, чтобы очернять Китай или угрожать ему», — заявило китайское ведомство.
RT на русском09:05

Минстрой предложил отменить оплату отопления летом с 2024 года

Минстрой России предложил не позднее 2024 года повсеместно перейти на оплату отопления в течение отопительного периода, а не всего календарного года.
ТАСС08:15

Появились кадры зачистки «Азовстали» бойцами специальных войск

В Сети появились кадры зачистки завода "Азовсталь" в Мариуполе (Украина). Видео размещено в телеграм-канале "RT на русском".
CT newsвчера в 12:12

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о передаче Украине документа с четкими формулировками

Россия передала Киеву «проект документа с четкими формулировками» по мирному урегулированию ситуации на Украине.
Lenta.ru05:57

Депутат Госдумы Даванков предложил регионам продлить майские праздники по своей инициативе

Власти российских регионов могут самостоятельно принимать решение о продлении майских праздников в 2022 году.
Lenta.ru06:46