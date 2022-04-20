РИА НовостиАкции Netflix подешевели на 25 процентов на предторгах из-за снижения числа подписчиковАкции американского стримингового сервиса Netflix обвалились на 25,7 процента после того, как компания заявила, что в прошлом квартале, после ухода из России, лишилась рекордного числа платных подписчиков.РИА НовостиАкции на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 26%, Netflix потерял порядка 40% своей рыночной стоимости.Life.ruКомпания прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 млн по итогам текущего квартала.Взгляд.руNetflix прогнозирует, что потеряет еще 2 млн подписчиков.Газета.RuЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВПятый каналНТВДума ТВDaily MoscowТелеканал «КИНОТВ»Газета.RuРоссийская газетаАфиша DailyiXBT.comЦентральная Служба НовостейGamemag.ruНациональная служба новостейАктуальные комментарииSuper.ruБрянские новостиОбзор газетCT newsLife.ruT24Глас НародаИА Красная ВеснаПепелац НьюсАМИТЕЛНовостной фронтРБКReadovka NewsПодробнее о событииNetflix начнет «сокращать» расходы на контент после потери подписчиковГазета.Ru20:40Акции Netflix подешевели на 25 процентов на предторгах из-за снижения числа подписчиковРИА Новости01:27Акции Netflix упали на 25,7% на фоне новостей о потере 200 тыс. подписчиковТАСС23:24Netflix сообщил о потере подписчиков из-за ситуации вокруг УкраиныРБК23:22Акции Netflix рухнули после отчета: что не понравилось инвесторамForbes08:03Число подписок на Netflix впервые снизилосьИнтерфакс17:25Акции Netflix упали на 25% после объявления о потере 200 тысяч подписчиковSports.ru17:20Показать ещёОценить1KПоделиться