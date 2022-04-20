Падение цены на акции Netflix после публикации данных за первый квартал затронуло и бумаги аналогичных компаний — Roku упал более чем на 6%, Walt Disney — на 3%, а Warner Bros Discovery — на 2%, передает Reuters.
Гендиректор компании Рид Хастингс заявил, что замедляющийся рост числа подписчиков побудил Netflix рассмотреть возможность введения более дешевой подписки на сервис с рекламой, как у HBO Max и Disney +.
Россия сделала Швеции и Финляндии все предупреждения по поводу последствий их возможного вступления в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в интервью телеканалу "Россия-24".
Сотрудники ФСБ выявили в Свердловской области группу мигрантов, которые вербовали российских граждан в ряды запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.