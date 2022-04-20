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Акции Netflix упали на 25,7% на фоне снижения числа подписчиков сервиса

Акции Netflix упали на 25,7%, после того как платформа проинформировала о снижении числа платных подписчиков сервиса из-за ухода с российского рынка.
RT на русском
Консенсус-прогноз Уолл-стрит, по данным Refinitiv, на которые ссылается
 Reuters, составил 227 млн подписчиков по итогам весеннего квартала.
Forbes
Падение цены на акции Netflix после публикации данных за первый квартал затронуло и бумаги аналогичных компаний — Roku упал более чем на 6%, Walt Disney — на 3%, а Warner Bros Discovery — на 2%, передает Reuters.
Forbes
Гендиректор компании Рид Хастингс заявил, что замедляющийся рост числа подписчиков побудил Netflix рассмотреть возможность введения более дешевой подписки на сервис с рекламой, как у HBO Max и Disney +.
Ведомости

Подробнее о событии

Акции Netflix упали на 25,7% на фоне снижения числа подписчиков сервиса
RT на русском02:03
Число подписок на Netflix впервые снизилось
Интерфакс17:25
Netflix сообщил о потере подписчиков из-за ситуации вокруг Украины
РБК23:22
Netflix начнет «сокращать» расходы на контент после потери подписчиков
Газета.Ru20:40
Акции Netflix упали в цене на 25% после первой за 10 лет потери платных подписчиков
Forbes18:41
Акции Netflix упали на 25,7% на фоне новостей о потере 200 тыс. подписчиков
ТАСС23:24
Акции Netflix упали на 25% после объявления о потере 200 тысяч подписчиков
Sports.ru17:20

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