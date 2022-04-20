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Акции Netflix упали на 27% после публикации финансовых показателей компании

Netflix потерял
 200 тысяч платных подписчиков за первый квартал года впервые в истории своего существования, то есть с 2011 года.
BFM.ru
Решение уйти с российского рынка лишило сервис ещё 700 000 пользователей.
Секрет фирмы
В своём отчёте для акционеров Netflix также спрогнозировал, что количество подписчиков может сократиться ещё на 2 млн во втором квартале 2022 года.
Канобу
Гендиректор компании Рид Хастингс заявил, что замедляющийся рост числа подписчиков побудил Netflix рассмотреть возможность введения более дешевой подписки на сервис с рекламой, как у HBO Max и Disney +.
Ведомости

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