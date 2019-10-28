Экономика
КоммерсантъАкции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум. По состоянию на 13:44 акции поднялись на 5,07%, до 18,07 тыс. руб. за бумагу.
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Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 02:59
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Lenta.ru 13:48
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
РИА Новости 12:14
Политика
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России.
Lenta.ru 13:14
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Bimru.ru вчера в 05:44
Общество
Ингушетия стала лидером среди регионов с высокой безработицей
Согласно исследованию, за июнь—август 2019 года уровень безработицы стал ниже в 56 регионах России, в восьми остался без изменений, а в 21 регионе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК вчера в 19:59
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Политика
Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого
RT на русском 12:12
Авто
Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками
Немецкий автопроизводитель Volkswagen создал дочернее предприятие Volkswagen Autonomy, которое займется разработкой беспилотным систем для всего концерна.
Motor 12:51
Происшествия
Незаконная перепланировка у соседей обошлась москвичу в сотни тысяч рублей
Москвич Константин Струков залил чужую квартиру, однако в результате пострадал не санузел, как предполагал мужчина, а кухня и жилая комната — соседи сделали в помещении незаконную перепланировку.
Lenta.ru 13:26
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Футбол
Футболист «Витесса» Базур: рад, что Слуцкий принял мои извинения
"Витесс" 24 октября объявил, что Базур временно отстранен от тренировок, после того как футболист во время занятия спровоцировал конфликт с форвардом Джеем-Роем Гротом и грубо высказался в адрес Слуцкого.
РИА Новости 10:35
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Гаджеты
Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS
Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Реальное время вчера в 20:39
Общество
Новую Call of Duty обвинили в антироссийской пропаганде
Белые каски и "плохие" русские Скандал вокруг новой игры разразился еще на этапе появления в сети трейлера Call of Duty: Modern Warfare.
Наша версия 06:10
Экономика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Коммерсантъ 12:32
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Газета.Ru 00:25
Футбол
Гвардиола: думал, что с Месси мы выиграем всё
Чемпионат 11:52
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Общество
В Москве проведут эксперимент по созданию частных СИЗО
"Раздвинуть стены или построить новый блок начальник СИЗО не в силах, при всем желании", — пояснил Волков, добавив, что поэтому необходимость создания частных тюрем не вызывает у практиков никаких сомнений.
Вести.Ru 03:32
Политика
Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.
РБК 05:56